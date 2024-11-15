Прокуратура хочет забрать в пользу государства недвижимость и машины экс-главы Василеостровского района и его семьи

Выборгский районный суд принял к производству иск прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего главы Василеостровского района Эдуарда Ильина и членов его семьи. Об этом в своем телеграм-канале 15 ноября сообщает глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

В списке имущества, которое станет предметом рассмотрения, три квартиры, один имущественный пай, соответствующий машиноместу, земельный участок и дом во Всеволожске, автомобили BMW X5 и Mercedes ML350, а также снегоход, скутер, квадроцикл и два автоприцепа.

Прокуратура считает, что траты семьи Ильина за изученный ведомством период превысили ее официальный доход почти на 54 млн рублей. Суд назначил предварительное заседание.

Эдуард Ильин занимал должность главы администрации Васлеостровского района с 2019 года. Осенью 2022 года в администрации прошли обыски, был задержан заместитель Ильина Игорь Пономарев, а в декабре того же года чиновника освободили от должности.

В начале 2023 года Ильина заочно арестовали, экс-чиновник находился в бегах больше года, и в феврале 2024 года его задержали в Москве. Ему вменяют особо крупную взятку, причинение имущественного ущерба и превышение должностных полномочий. Уголовное дело в отношении бывшего главы района рассматривает Василеостровский районный суд.