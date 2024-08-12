В Петербурге завершили расследование дела в отношении экс-главы Василеостровского района. Ему вменяют четыре статьи

В Петербурге завершилось расследование дела в отношении бывшего главы Василеостровского района Эдуарда Ильина. Он год провел в бегах. Как сообщает ГСУ СК по Санкт-Петербургу 12 августа, Ильину вменяют получение особо крупной взятки, служебный подлог, причинение имущественного ущерба и превышение должностных полномочий. «Фонтанка» рассказывала о сути предъявленных обвинений . Во-первых, следствие считает, что Ильин в 2022 году получал ежемесячную взятку в 5,6 млн рублей от ЧОПов, которые получали контракты на охрану. Во-вторых, полагает, что в 2021 году бывший глава района фиктивно провел расследование несчастного случая со своим подчиненным , оформив документы задним числом. В третьих, указывает, что Ильин единолично выбрал подрядчика на ремонт в здании администрации, убедил его сделать работы за свой счет, но в итоге не выполнил обязательств по оплате на 12 млн.



С тех пор суд уже успел вынести приговор бывшему заместителю Ильина Игорю Пономареву. Его признали виновным в злоупотреблении при заключении контрактов по уборке и информационному обслуживанию районных больниц. Суд запретил ему занимать госдолжности в течение 2 лет, однако зачел время, проведенное под стражей, и от наказания освободил.



На этом уголовные злоключения в администрации не закончились. Весной 2024 года с поличным задержали замглавы района Владлена Родионова. Чиновник требовал мзду от главы управляющей компании за покровительство и лоббирование, а та пошла к силовикам. В итоге передача денег проходила уже под их контролем.