Движение на станции Княжая, где столкнулись поезда, открыли полностью

Движение поездов на станции Княжая в Мурманской области, где столкнулись грузовой и пассажирский поезда, ночью 20 декабря полностью восстановили, сообщает официальный канал Октябрьской железной дороги.

В 1:25, после завершения всех восстановительных работ, было открыто движение по обоим путям станции. Поезда ходят в штатном режиме.

В реверсивном режиме станцию открыли вчера. Первым проследовал грузовой поезд, за ним — пассажирский поезд № 11 Мурманск — Санкт-Петербург.

На месте происшествия работали четыре восстановительных поезда, 271 специалист и четыре единицы тяжёлой техники. После ночных работ при температуре минус 24 градуса удалось убрать повреждённые вагоны.