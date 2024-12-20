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Происшествия Движение на станции Княжая, где столкнулись поезда, открыли полностью

Движение на станции Княжая, где столкнулись поезда, открыли полностью

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Движение поездов на станции Княжая в Мурманской области, где столкнулись грузовой и пассажирский поезда, ночью 20 декабря полностью восстановили, сообщает официальный канал Октябрьской железной дороги.

В 1:25, после завершения всех восстановительных работ, было открыто движение по обоим путям станции. Поезда ходят в штатном режиме.

В реверсивном режиме станцию открыли вчера. Первым проследовал грузовой поезд, за ним — пассажирский поезд № 11 Мурманск — Санкт-Петербург.

Днем 18 декабря на станции Княжая столкнулись двухэтажный пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Петербург, и грузовой состав. По уточненным данным на утро 19 декабря, пострадал 31 человек: 26 взрослых и 5 детей. Два человека погибли, в том числе женщина, ехавшая в отпуск в Луганск. Рассказы пострадавших и их близких мы собрали здесь. Главное о происшествии — в этом материале.

На месте происшествия работали четыре восстановительных поезда, 271 специалист и четыре единицы тяжёлой техники. После ночных работ при температуре минус 24 градуса удалось убрать повреждённые вагоны.

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