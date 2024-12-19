На станции Княжая под Мурманском восстанавливают движение после столкновения поездов

Источник: Официальный новостной канал РЖД

На месте столкновения грузового состава и пассажирского поезда, направлявшегося в Петербург, продолжаются работы по восстановлению движения через станцию Княжая в Мурманской области. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщается в телеграм-канале РЖД.

На месте происшествия работают четыре восстановительных поезда, 271 специалист и четыре единицы тяжёлой техники. После ночных работ при температуре минус 24 градуса удалось убрать повреждённые вагоны пассажирского и грузового составов за пределы железной дороги и начать восстановление разрушенной в результате происшествия инфраструктуры.

«Делаем всё возможное, чтобы уже в ближайшие часы открыть движение по одному пути», — отмечают в РЖД.

Источник: Официальный новостной канал РЖД

На станцию Княжая доставили вагоны со щебнем, а также кран-укладчик с новой рельсошпальной решёткой и стрелочными переводами. Железнодорожники уже уложили 100 метров новых рельсов и подсыпали щебень. Продолжаются работы на стрелочных переводах и выравнивание пути. Кроме того, планируется монтаж контактной сети.

Днем 18 декабря на станции Княжая в Мурманской области столкнулись двухэтажный пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Петербург, и грузовой состав. По уточненным данным на утро 19 декабря, пострадал 31 человек: 26 взрослых и 5 детей. Два человека погибли: одна пассажирка скончалась по дороге в больницу, еще один пассажир умер в больнице. Рассказы пострадавших и их близких мы собрали здесь. Главное о происшествии — в этом материале.