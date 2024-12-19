В Мурманской области восстановлено движение на станции, у которой столкнулись поезда

В Мурманской области восстановлено движение на станции Княжая, близ которой накануне столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба РЖД.

Первым проследовал грузовой поезд, за ним — пассажирский поезд № 11 Мурманск — Санкт-Петербург.

Источник: Телеграмма РЖД, телеграм-канал

Восстановительные работы продолжаются и пропуск поездов еще некоторое время будет осуществляться по одному пути в реверсивном режиме.

Днем на месте происшествия работали четыре восстановительных поезда, 271 специалист и четыре единицы тяжёлой техники. После ночных работ при температуре минус 24 градуса удалось убрать повреждённые вагоны пассажирского и грузового составов за пределы железной дороги и начать восстановление разрушенной в результате происшествия инфраструктуры.

Днем 18 декабря на станции Княжая в Мурманской области столкнулисьдвухэтажный пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Петербург, и грузовой состав. По уточненным данным на утро 19 декабря, пострадал 31 человек: 26 взрослых и 5 детей. Два человека погибли: одна пассажирка скончалась по дороге в больницу, еще один пассажир умер в больнице. Рассказы пострадавших и их близких мы собрали здесь. Главное о происшествии — в этом материале.