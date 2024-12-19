Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

3 м/c,

южн.

 740мм 96%
Подробнее
2 Пробки
USD 103,42
EUR 107,96
Выход с "Лиговского проспекта-2"
Чем угощает Псков
Елки с детьми
Прямая линия с Путиным
Шуваловский лес под угрозой
Уголовные статьи для врачей
Тучков буян. А где парк?
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Шлейф разлившегося мазута в Черном море растянулся на 55 километров и достиг Тамани

Шлейф разлившегося мазута в Черном море растянулся на 55 километров и достиг Тамани

493
2 комментария

Разлив нефтепродуктов в Черном море изменил в четверг траекторию после смены ветра и шлейф загрязнения растянулся на 55 километров, затронув район порта «Тамань». Об этом завотделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН Сергей Станичный сообщил 19 декабря ТАСС.

Утечка фиксируется только из одного из двух танкеров.

Шлейф нефтепродуктов наблюдается на 55 км от места затопления части корабля.

«Из-за изменившегося сегодня ветра сначала он идет на север, потом направление меняется, он идет на юго-восток», отметил Станичный. Шлейф изгибается севернее порта «Тамань» и поселка Волна. Загрязнение проходит уже и вдоль этой части побережья.

Для борьбы с распространением нефтяных пятен в местах их обнаружения в море ставят боновые заграждения. 19 декабря такие установили в морском порту Анапы на протяжении 20 метров.. В результате собрали 4 тонны нефтепродуктов, сорбентом также обработали 100 м2 акватории. Ранее боны установили в местах перелива на Бугазской косе и в руслах реки Анапка и ручья Можепсин.

В ходе «Прямой линии» президент России Владимир Путин назвал разлив нефтепродуктов в Черном море «экологической бедой», но заявил, что прилагаемых сейчас усилий достаточно для устранения последствий и призвал быть готовыми к новым выбросам мазута на пляжи с мая.

С последствиями крушения двух танкеров в Керченском заливе жители юга России борются уже третий день. Спасатели и волонтеры в респираторных масках и в пакетах на ногах собирают мазут, смешанный с песком и водой, убирают его в мешки и увозят с пляжа. Одновременно с пляжами спасают и животных: находят чёрных от мазута птиц, моют их и отдают на передержку.

2862 тонны загрязненного мазутом песка и грунта собрано по данным на 21:00 19 декабря с территории Анапы и Темрюкского района. К уборке мазута на Черноморском побережье привлечено почти 6 тысяч человек.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Разлив мазута Загрязнение Тамань Черное море Крушение танкеров
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Эд Хэммет
14 минут
А сколько всего мазута вытекло в Черное море? Пора бы уже эту цифру обнародовать.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Новости компаний
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
ТОП 5
Новости компаний
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
GloraX запускает новый формат отделки — «Ультралофт»
19 декабря, 16:40
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14
ЖК «Северная долина» и ЖК «Юнтолово» вошли в ТОП-100 крупнейших жилых комплексов России
19 декабря, 16:10
Чем хороша квартира на первом этаже в «Новом Лесснере»
19 декабря, 15:00
Оборудование ОРВД Концерна «Алмаз-Антей» установили в 2024 году на аэродромах России, Армении и Казахстана
19 декабря, 13:45
Чем заняться зимой на Царскосельских холмах
18 декабря, 18:00
Досрочно сдан в эксплуатацию первый этап жилого комплекса Master Place
18 декабря, 17:55
Успеть до курантов: как купить квартиру в 2024 году
18 декабря, 17:45
Апарт-отель Ladozhsky AVENIR получил заключение о соответствии
18 декабря, 17:17
Введена в эксплуатацию вторая очередь жилого комплекса «Тайм Сквер»
18 декабря, 17:10