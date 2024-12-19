Шлейф разлившегося мазута в Черном море растянулся на 55 километров и достиг Тамани

Разлив нефтепродуктов в Черном море изменил в четверг траекторию после смены ветра и шлейф загрязнения растянулся на 55 километров, затронув район порта «Тамань». Об этом завотделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН Сергей Станичный сообщил 19 декабря ТАСС.

Утечка фиксируется только из одного из двух танкеров.

Шлейф нефтепродуктов наблюдается на 55 км от места затопления части корабля.

«Из-за изменившегося сегодня ветра сначала он идет на север, потом направление меняется, он идет на юго-восток», отметил Станичный. Шлейф изгибается севернее порта «Тамань» и поселка Волна. Загрязнение проходит уже и вдоль этой части побережья.

Для борьбы с распространением нефтяных пятен в местах их обнаружения в море ставят боновые заграждения. 19 декабря такие установили в морском порту Анапы на протяжении 20 метров.. В результате собрали 4 тонны нефтепродуктов, сорбентом также обработали 100 м2 акватории. Ранее боны установили в местах перелива на Бугазской косе и в руслах реки Анапка и ручья Можепсин.

В ходе «Прямой линии» президент России Владимир Путин назвал разлив нефтепродуктов в Черном море «экологической бедой», но заявил, что прилагаемых сейчас усилий достаточно для устранения последствий и призвал быть готовыми к новым выбросам мазута на пляжи с мая.

С последствиями крушения двух танкеров в Керченском заливе жители юга России борются уже третий день. Спасатели и волонтеры в респираторных масках и в пакетах на ногах собирают мазут, смешанный с песком и водой, убирают его в мешки и увозят с пляжа. Одновременно с пляжами спасают и животных: находят чёрных от мазута птиц, моют их и отдают на передержку.

2862 тонны загрязненного мазутом песка и грунта собрано по данным на 21:00 19 декабря с территории Анапы и Темрюкского района. К уборке мазута на Черноморском побережье привлечено почти 6 тысяч человек.