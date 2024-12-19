У парламента Абхазии произошла стрельба. Депутат скончался от полученных ран

У парламента Абхазии произошла стрельба, в результате которой пострадали два депутата — один из них скончался от полученных ран. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщает Sputnik Абхазия.

Позже стало известно, что депутат Вахтанг Голандзия скончался от полученных ран. Кан Кварчия получил ранение руки, он по-прежнему находится в реанимации, но его жизни ничего не угрожает.

Отмечается, что подозреваемый в стрельбе с 1993 по 2002 год возглавлял администрацию Гулрыпшского района. Затем, с 2002 по 2003 год, занимал должность министра сельского хозяйства. В октябре 2014 года Харазия стал руководителем администрации Сухума, а в октябре 2019 года подал в отставку. Он избирался депутатом парламента в 2007, 2012 и 2022 годах. В декабре 2020 года произошел инцидент со стрельбой в Сухуме, где Харазия ранил человека. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.