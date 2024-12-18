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Город Каждые полчаса. В Петербурге запустили тактовое движение поездов до Сестрорецка

Каждые полчаса. В Петербурге запустили тактовое движение поездов до Сестрорецка

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17 комментариев

Источник:

На Финляндском вокзале организовано тактовое движение поездов до Сестрорецка. В церемонии 18 декабря принял участие губернатор Александр Беглов.

Источник:

Это значит, что в самые напряженные периоды электрички будут ходить каждые 30 минут. С 6 до 10 утра — из Сестрорецка до Финляндского вокзала, и с 16:15 до 20:15 — в обратном направлении. Время в пути — 55 минут.

Среди составов на этом маршруте будет ретропоезд «Лахта».

В Петербурге уже организовано тактовое движение на направлениях до Павловска, Ораниенбаума, Красного Села и Мельничного Ручья.

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Комментарии
17
Danik
33 минуты
Пустой вылизанный перрон. Пустой вагон с зановесочками - это чтобы город и горожан не видеть. Это ж как надо город не любить, чтобы даже в окошко на него не смотреть, на эту красоту? Или чего-то боятся? Прячутся? Фоток вагона и поезда мало. Люди-то ехали или одни инопланетяне?)
alexadmin
44 минуты
Они бы еще столыпинский вагон нашли для Александра Дмитриевича...
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