Каждые полчаса. В Петербурге запустили тактовое движение поездов до Сестрорецка

На Финляндском вокзале организовано тактовое движение поездов до Сестрорецка. В церемонии 18 декабря принял участие губернатор Александр Беглов.
Это значит, что в самые напряженные периоды электрички будут ходить каждые 30 минут. С 6 до 10 утра — из Сестрорецка до Финляндского вокзала, и с 16:15 до 20:15 — в обратном направлении. Время в пути — 55 минут.
Среди составов на этом маршруте будет ретропоезд «Лахта».
В Петербурге уже организовано тактовое движение на направлениях до Павловска, Ораниенбаума, Красного Села и Мельничного Ручья.
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