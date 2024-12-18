Каждые полчаса. В Петербурге запустили тактовое движение поездов до Сестрорецка

Источник: «Фонтанка.ру»







На Финляндском вокзале организовано тактовое движение поездов до Сестрорецка. В церемонии 18 декабря принял участие губернатор Александр Беглов.

Источник: «Фонтанка.ру»







Это значит, что в самые напряженные периоды электрички будут ходить каждые 30 минут. С 6 до 10 утра — из Сестрорецка до Финляндского вокзала, и с 16:15 до 20:15 — в обратном направлении. Время в пути — 55 минут.

Среди составов на этом маршруте будет ретропоезд «Лахта».