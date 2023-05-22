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    Электрички между Петербургом и Ораниенбаумом в часы пик теперь ходят раз в 15 минут

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    9 комментариев

    В Петербурге с 22 мая запущено тактовое движение электричек между Балтийским вокзалом и Ораниенбаумом. В утренний и вечерний час пик по маршруту раз в 15 минут будут курсировать современные поезда «Ласточка».

    По рабочим дням с 6:30 до 9:00 «Ласточки» будут отправляться со станции Ораниенбаум каждые 15 минут, а с 17:00 до 19:30 с аналогичным интервалом — с Балтийского вокзала Петербурга, сообщает 22 мая пресс-служба администрации губернатора. Время пути от Ораниенбаума составит менее часа, из Петергофа — порядка 40 минут.

    В 2022 году тактовое движение электричек запустили между Петербургом и Павловском. Маршрут оказался популярным, а пассажиропоток на нем стабильно растет, поэтому пилотный проект решили распространить и на Ораниенбаумское направление. В течение лета тактовое движение на новом направлении будут тестировать и по результатам примут решение о дальнейшем развитии этого и других маршрутов, отметил губернатор Петербурга Александр Беглов. Следующим этапом станет запуск тактового движения на Выборгском и Красносельском направлениях.

    Помимо этого до конца года планируют построить платформу «Новая Лахта» с подземным пешеходным переходом. Она должна улучшить сообщение между Приморским и центральными районами Петербурга.

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    ПетербургЭлектрички
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    Комментарии 9

    Cashmare22 Мая 2023 в 16:13
    ...да и что-то я не вижу в расписании ласточек каждые 15 минут в часы пик. кто врёт?
    +1−0
    Гость22 Мая 2023 в 16:06
    Все удобства уничтожаются заборами и огорожениями, а также бесконечными повторными проверками билетов. Как будто, один раз проверив, можно пропустить безбилетника. А в 1990-е (проклятые якобы) годы в эти часы электрички ходили каждые 20 минут. Какая разница и где великое достижение сейчас? А утром даже разница в 10 минут у некоторых поездов была. Ничего революционного.
    +1−0
    Bassbit22 Мая 2023 в 16:02
    в Гатчину Ласточки запустите еще
    +0−0
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