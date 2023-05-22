Электрички между Петербургом и Ораниенбаумом в часы пик теперь ходят раз в 15 минут

В Петербурге с 22 мая запущено тактовое движение электричек между Балтийским вокзалом и Ораниенбаумом. В утренний и вечерний час пик по маршруту раз в 15 минут будут курсировать современные поезда «Ласточка».
По рабочим дням с 6:30 до 9:00 «Ласточки» будут отправляться со станции Ораниенбаум каждые 15 минут, а с 17:00 до 19:30 с аналогичным интервалом — с Балтийского вокзала Петербурга, сообщает 22 мая пресс-служба администрации губернатора. Время пути от Ораниенбаума составит менее часа, из Петергофа — порядка 40 минут.
В 2022 году тактовое движение электричек запустили между Петербургом и Павловском. Маршрут оказался популярным, а пассажиропоток на нем стабильно растет, поэтому пилотный проект решили распространить и на Ораниенбаумское направление. В течение лета тактовое движение на новом направлении будут тестировать и по результатам примут решение о дальнейшем развитии этого и других маршрутов, отметил губернатор Петербурга Александр Беглов. Следующим этапом станет запуск тактового движения на Выборгском и Красносельском направлениях.
Помимо этого до конца года планируют построить платформу «Новая Лахта» с подземным пешеходным переходом. Она должна улучшить сообщение между Приморским и центральными районами Петербурга.