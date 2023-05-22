Электрички между Петербургом и Ораниенбаумом в часы пик теперь ходят раз в 15 минут

В Петербурге с 22 мая запущено тактовое движение электричек между Балтийским вокзалом и Ораниенбаумом. В утренний и вечерний час пик по маршруту раз в 15 минут будут курсировать современные поезда «Ласточка».



По рабочим дням с 6:30 до 9:00 «Ласточки» будут отправляться со станции Ораниенбаум каждые 15 минут, а с 17:00 до 19:30 с аналогичным интервалом — с Балтийского вокзала Петербурга, сообщает 22 мая пресс-служба администрации губернатора. Время пути от Ораниенбаума составит менее часа, из Петергофа — порядка 40 минут.