    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, ю-з

    769мм

    62%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd75.88eur82.89

    Тактовое движение электричек между Балтийским вокзалом и Ораниенбаумом запустят с 22 мая

    5832
    29 комментариев

    С 22 мая будет запущено тактовое движение электричек по маршруту Санкт-Петербург — Ораниенбаум. Дорога займет меньше часа.

    По информации «Фонтанки», расписание составят таким образом, что в утренний час пик электрички из Ораниенбаума в сторону Балтийского вокзала будут отправляться каждые 15 минут, а в вечерний — с тем же интервалом в обратном направлении.

    Напомним, о том, что именно направление Балтийский вокзал — Ораниенбаум может стать очередным для такового движения электричек, ранее уже говорил председатель комтранса Валентин Енокаев. Называл он также Сестрорецк и Колпино.

    При этом в декабре 2022 года с Витебского вокзала запустили тактовое движение в Павловск. В утренний и вечерний часы пик поезда здесь следуют с интервалом в 10 минут.

    По теме

    ЛАЙК7
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 29

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    29
    close