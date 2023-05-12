Тактовое движение электричек между Балтийским вокзалом и Ораниенбаумом запустят с 22 мая

С 22 мая будет запущено тактовое движение электричек по маршруту Санкт-Петербург — Ораниенбаум. Дорога займет меньше часа.



По информации «Фонтанки», расписание составят таким образом, что в утренний час пик электрички из Ораниенбаума в сторону Балтийского вокзала будут отправляться каждые 15 минут, а в вечерний — с тем же интервалом в обратном направлении.



Напомним, о том, что именно направление Балтийский вокзал — Ораниенбаум может стать очередным для такового движения электричек, ранее уже говорил председатель комтранса Валентин Енокаев. Называл он также Сестрорецк и Колпино.



При этом в декабре 2022 года с Витебского вокзала запустили тактовое движение в Павловск. В утренний и вечерний часы пик поезда здесь следуют с интервалом в 10 минут.

