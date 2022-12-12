    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -9

    3 м/с, с-в

    758мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd62.38eur65.84

    Стало известно, на каких пригородных направлениях Петербурга может появиться тактовое движение электричек

    565
    обсудить

    Транспортный блок Смольного рассматривает несколько пригородных направлений, где могут ввести тактовое движение электричек. Об этом рассказал глава комтранса Валентин Енокаев 12 декабря на церемонии официального запуска такого движения по маршруту Павловск — Витебский вокзал — Павловск.

    ПоделитьсяПоделиться

    Как сообщает корреспондент «Фонтанки», в церемонии также приняли участие начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин и генеральный директор АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» Артем Мирон, были дистанционные включения губернатора Александра Беглова и главы РЖД Олега Белозерова.

    По словам Енокаева, город рассматривает как перспективные направления на Ораниенбаум, Сестрорецк, Колпино. Власти мониторят рост пассажиропотока: например, перед запуском на павловском направлении его загруженность выросла на 17%, а некоторых станций — на 24%.

    Кроме того, Енокаев отметил, что город и РЖД ведут работу по интеграции железнодорожного сообщения в систему городского транспорта, для чего необходимо модернизировать подвижной состав и унифицировать проездные билеты.

    «Фонтанка» рассказывала, что тактовое движение пригородных поездов по маршруту Павловск — Витебский вокзал — Павловск запущено. Теперь отправление со станции Павловск с 7:00 до 10:00 происходит каждые 10 минут, как и с Витебского вокзала с 17:00 до 19:00. В пред- и после пиковые часы поезда следуют каждые 15 минут.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close