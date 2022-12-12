Стало известно, на каких пригородных направлениях Петербурга может появиться тактовое движение электричек

Транспортный блок Смольного рассматривает несколько пригородных направлений, где могут ввести тактовое движение электричек. Об этом рассказал глава комтранса Валентин Енокаев 12 декабря на церемонии официального запуска такого движения по маршруту Павловск — Витебский вокзал — Павловск.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», в церемонии также приняли участие начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин и генеральный директор АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» Артем Мирон, были дистанционные включения губернатора Александра Беглова и главы РЖД Олега Белозерова.

По словам Енокаева, город рассматривает как перспективные направления на Ораниенбаум, Сестрорецк, Колпино. Власти мониторят рост пассажиропотока: например, перед запуском на павловском направлении его загруженность выросла на 17%, а некоторых станций — на 24%.

Кроме того, Енокаев отметил, что город и РЖД ведут работу по интеграции железнодорожного сообщения в систему городского транспорта, для чего необходимо модернизировать подвижной состав и унифицировать проездные билеты.



«Фонтанка» рассказывала, что тактовое движение пригородных поездов по маршруту Павловск — Витебский вокзал — Павловск запущено. Теперь отправление со станции Павловск с 7:00 до 10:00 происходит каждые 10 минут, как и с Витебского вокзала с 17:00 до 19:00. В пред- и после пиковые часы поезда следуют каждые 15 минут.

