Коллегия выборщиков утвердила победу Дональда Трампа

Коллегия выборщиков присудила Дональду Трампу 312 голосов на выборах, сообщила телекомпания CNN. Для избрания президентом США необходимы 270 голосов выборщиков. У Камалы Харрис 226 голосов.

«Избранный президент Дональд Трамп получил достаточно голосов выборщиков, чтобы официально закрепить за собой пост президента. Это важный рубеж, которого он достиг, когда выборщики Техаса на своем заседании во вторник присудили ему 40 голосов выборщиков штата», — говорится в публикации.

Последними результаты выборов в штате утверждали на Гавайях, четыре голоса от которого получила демократ Камала Харрис.