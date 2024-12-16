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Происшествия Суд арестовал водителя Porsche, которая насмерть сбила ребёнка и покалечила его няню в Новой Москве

Суд арестовал водителя Porsche, которая насмерть сбила ребёнка и покалечила его няню в Новой Москве

1 654
18 комментариев

Суд в Москве отправил под стражу женщину — водителя Porsche, под колесами которого погиб мальчик и тяжело пострадала его няня. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Авария произошла в минувшие выходные в Новой Москве, в закрытом элитном поселке Антоновка. По версии следствия, 49-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения ехала на Porsche на высокой скорости по тротуару. Няня везла ребёнка на санках. Она в последний момент заметила машину, подъезжавшую сзади, но не успела среагировать. Девятилетний мальчик умер в больнице. Сопровождавшая его женщина выжила.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Водитель полностью признала вину.

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Комментарии
19
Sonata
22 минуты
Элитный посёлок. Порш, няня с ребёнком. Здесь всё непросто. Вот если бы задавила в пролетарском районе, всё бы не просто сошло с рук, а и родители жертвы выплачивали за нанесённый автомобилю ущерб. Были уже такие случаи. Тут же посмотрим, чья карта будет бита.
В д. Гадюкино - дожди.
26 минут
Щас быстренько "забеременеет", и отсрочка до 14 лет. А там никто и не вспомнит.
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