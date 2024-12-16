Суд арестовал водителя Porsche, которая насмерть сбила ребёнка и покалечила его няню в Новой Москве

Суд в Москве отправил под стражу женщину — водителя Porsche, под колесами которого погиб мальчик и тяжело пострадала его няня. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Авария произошла в минувшие выходные в Новой Москве, в закрытом элитном поселке Антоновка. По версии следствия, 49-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения ехала на Porsche на высокой скорости по тротуару. Няня везла ребёнка на санках. Она в последний момент заметила машину, подъезжавшую сзади, но не успела среагировать. Девятилетний мальчик умер в больнице. Сопровождавшая его женщина выжила.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Водитель полностью признала вину.