Расследование смертельного ДТП с поездом в Ярославской области дошло до взятки автомобилем

История с крупными взятками всплыла во время расследования дела о ДТП с автобусом и поездом в Ярославской области, в котором погибли 7 человек. Один из железнодорожников за покровительство получил BMW, другой взял деньгами.
Уголовные дела о получении взятки в особо крупном размер возбудили в отношении начальника и исполняющего обязанности начальника сектора механизации службы пути Октябрьской дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД», сообщает 9 декабря пресс-служба Западного МСУТ СК России. По версии следствия, в период с июня 2018 года по июнь 2020 года 39-летний начальник сектора получил от представителя коммерческой фирмы автомобиль стоимостью 2,6 миллиона рублей, а 54-летний и. о. начальника с января 2020 года по декабрь 2023 года получил от него же 1,25 миллиона рублей деньгами. За это они оказывали фирме покровительство при исполнении обязательств по контрактам на ремонт дорожно-строительной техники.
Автомобиль, ставший предметом взятки, нашли и изъяли. Выяснилось, что фигурант пытался его продать, чтобы скрыть следы преступления, но правоохранители ему помешали, сообщает пресс-служба транспортной полиции СЗФО. Один из фигурантов сейчас заключен под стражу, второй находится под подпиской о невыезде. Руководитель коммерческой фирмы тоже получил уголовное дело, уже о двух эпизодах дачи взятки в особо крупном размере.
Как отмечают в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте, коррупционные эпизоды были выявлены в рамках расследования уголовного дела о халатности по факту ДТП с поездом в Ярославской области. 1 апреля на железнодорожном переезде станции Берендеево пассажирский поезд столкнулся с рейсовым автобусом. Погибли 7 человек, в том числе 16-летняя девушка, машинист поезда получил травмы.
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