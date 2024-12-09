Расследование смертельного ДТП с поездом в Ярославской области дошло до взятки автомобилем

История с крупными взятками всплыла во время расследования дела о ДТП с автобусом и поездом в Ярославской области, в котором погибли 7 человек. Один из железнодорожников за покровительство получил BMW, другой взял деньгами.

Уголовные дела о получении взятки в особо крупном размер возбудили в отношении начальника и исполняющего обязанности начальника сектора механизации службы пути Октябрьской дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД», сообщает 9 декабря пресс-служба Западного МСУТ СК России. По версии следствия, в период с июня 2018 года по июнь 2020 года 39-летний начальник сектора получил от представителя коммерческой фирмы автомобиль стоимостью 2,6 миллиона рублей, а 54-летний и. о. начальника с января 2020 года по декабрь 2023 года получил от него же 1,25 миллиона рублей деньгами. За это они оказывали фирме покровительство при исполнении обязательств по контрактам на ремонт дорожно-строительной техники.