Хинштейн рассказал, что ночует на рабочем месте на старом диванчике

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале рассказал, что по итогам вторых суток в регионе ночует на рабочем месте, чтобы оперативно решать проблемы в регионе, благо от предшественников ему достался небольшой диванчик в комнате отдыха. Два поста он опубликовал в начале пятого.

Источник: Александр Хинштейн / Тelegram

«Времени не хватает катастрофически, поэтому принял решение вот сегодня остаться ночевать здесь, в кабинете», — сказал Хинштейн.

Он заявил, что даже готов переехать жить в кабинет.

«Для того чтобы выполнить задачу, поставленную Верховным главнокомандующим, если потребуется, я перееду жить в кабинет на постоянной основе», — сказал он.

Также он отметил, что работы «непочатый край» и в регионе действительно «востребован кризисный стиль управления», при этом он выразил уверенность в том, что ему удастся выстроить системную работу и навести порядок в регионе.

Напомним, вечером 5 декабря стало известно, что президент России Владимир Путин назначил депутата и главу комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна врио губернатора Курской области. Передавая ему кресло, Путин отметил, что в регионе «востребовано кризисное управление» и по мере освобождения территории от противника «нужно будет очень много сделать для восстановления ЖКХ, по восстановлению экономики». Бывший губернатор региона Алексей Смирнов написал, что переходит на новую должность.