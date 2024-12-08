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Общество Путин наградил орденами Михаила Пиотровского и Алису Фрейндлих

Путин наградил орденами Михаила Пиотровского и Алису Фрейндлих

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17 комментариев

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского и народной артистки СССР Алисы Фрейндлих. Документ опубликован 8 декабря на портале правовой информации.

Пиотровский и Фрейндлих удостоены награды «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Таким образом, Алиса Бруновна стала полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», получив все степени этой награды. Ордена II, III и IV степеней были присвоены артистке в 2019, 2009, 2004 годах соответственно.

8 декабря Алисе Фрейндлих исполнилось 90 лет. К юбилею великой актрисы «Фонтанка» решила рассказать, за что Алиса Бруновна полюбилась многим поколениям зрителей.

Михаил Борисович Пиотровский завтра отмечает свое 80-летие. О своих дальнейших планах по работе в Эрмитаже он ранее рассказывал журналистам, в том числе пояснил свои слова о грядущей «смене караула».

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Комментарии
17
Ганс-Дитрих Геншер
3 часа
А асада? Ну и Адама заодно, за взяте Сирии, ггг☺️
266138465
2 часа
⚡️Адам Кадыров получил медаль за то, что давно не получал медалей...........
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