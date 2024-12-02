Глава Эрмитажа Михаил Пиотровский пояснил, что имел в виду, говоря о готовящейся «смене караула»

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровский, отвечая на вопросы посетителей музея и подписчиков его соцсетей 2 декабря, вскользь затронул вопрос перспектив своей работы. Это был ответ на вопрос о том, следит ли он за работой других музейных директоров и подмечает ли для себя какие-то полезные вещи.

«Я общался с очень многими музейными директорами — про российских не будем, а из мировых — есть замечательный директор Музея современного искусства в Нью-Йорке — Гленн Лоури. Он тоже востоковед, как и я, тоже отработал директором 30 с чем-то лет, у него тоже, как у меня, готовится „смена караула“ (по информации СМИ, Гленн Лоури покинет пост директора Музея современного искусства в сентябре 2025 года. — Прим. ред.). Мы много лет вместе общались и набирались опыта друг у друга».

Также Михаил Пиотровский упомянул бывшего директора музея Метрополитен Филиппа де Монтебелло, бывшего директора Британского музея Нила МакГрегора и других своих коллег.

«Фонтанка» задала уточняющий вопрос директору Эрмитажа, что он имел в виду, говоря о «смене караула»», — тот ответил, что «озабочен воспитанием будущих поколений», поскольку руководит музеем уже больше 30 лет.

«Всё последнее время очень идет активно обсуждение „а когда же, когда же?“. Так вот: в первую очередь это вопрос и задача самого музея, а не обсуждающих людей со стороны. Упоминание сегодня этой темы в эфире — как проверочный тест, показавший: из всей большой встречи, на которой прозвучало множество важных и интересных вопросов, об искусстве, будущих проектах, выставках, международном сотрудничестве, — всех почему-то взволновал только этот сюжет».

Михаил Пиотровский был приглашён в Эрмитаж заместителем директора музея по научной работе в 1991 году и в 1992 году назначен директором Государственного Эрмитажа постановлением Правительства Российской Федерации.

Государственный Эрмитаж находится под покровительством президента Российской Федерации и имеет отдельную строку финансирования в бюджете РФ.