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Афиша Plus Театры Кино Алисе Фрейндлих — 90. Десять вопросов о любимой актрисе

Алисе Фрейндлих — 90. Десять вопросов о любимой актрисе

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6 комментариев
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Её имя в детстве воспринимаешь как заклинание из сказки: что-то непонятное и красивое, и потом оно постепенно наполняется содержанием, оставаясь при этом таким же волшебным.

Был в альбоме фотографий Юрия Роста портрет: Алиса Бруновна сидит у себя в гримерке, к нам спиной. Мы видим её в большом зеркале; она глядит прямо нам в глаза сосредоточенно и дружелюбно. А перед ней на столике — еще одно зеркало, маленькое, круглое. И там тоже поймано лицо актрисы, в другом ракурсе. Кажется, что и взгляд другой, более решительный. И выражение лица… Королевское?

Думал ли Юрий Михайлович об этом, когда придумывал композицию снимка, нет ли — но Зазеркалье и Страна чудес ведь и есть театральная сцена или киноэкран, отделенные от зрителя невидимой стеной, множащие сущности, бесконечно играющие с вариациями. Здесь должна быть Алиса, должны быть и королевы.

Она охватывает этот спектр, умеючи быть Анной Австрийской, леди Макбет, Марией-Антуанеттой, Снежной Королевой — гордыми, неприступными властительницами. И так же легко ей даётся детское, хрупкое, нежное: как её знаменитый Малыш из «Малыша и Карлсона», Голубой Щенок, умирающий мальчик из «Оскара и Розовой дамы». Но в гордости её героинь всегда сквозит уязвимость. И, наоборот, в слабости у неё — какое-то тихое, вдумчивое, постоянное достоинство.

Это умение далось наверняка нелегко. И не в смысле актерских навыков. Алиса Бруновна не просто так в своих интервью по-разному вспоминала фразу Уайлдера: «Только тот, кто страдал, может умудриться душой». Блокадное детство, немецкая фамилия к тому же. В театре поначалу недооценивали: считали острохарактерной актрисой без склонности к лирике. Вдобавок — долгое время не замечали в кино: якобы нет фактуры, некиногенична…

Всё это Алиса актриса преодолела с честью. Сыграла всех своих прекрасных дам и королев, влюбила в себя даже в роли Мымры-Калугиной, которая чудесно преображается. Детские мечты о пении тоже сбылись: пластинка с песнями, исполненными Фрейндлих, разошлась на ура. Масса наград: кроме звания народной артистки СССР — Государственная премия РСФСР имени К. С. Станиславского и три Государственных премии Российской Федерации.

Но главной, думается, стала любовь зрителя. Мы любим Алису Бруновну очень за многое: за невероятный талант. За иронию с характерной легкой усмешкой, за лиризм, за легкость и за драму, за сдержанность и вдумчивость. За знакомый голос с хрипотцой и необыкновенный лучистый взгляд. А еще за те самые благородство и достоинство, которые Алиса Фрейндлих вкладывает в свою игру, подсвечивая действительность вокруг себя. Без неё жизнь казалась бы куда более тусклой.

С днем рождения, любимая наша актриса! Здоровья Вам, сил и благополучия!

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ТЕСТПройден 102 раза
Насколько хорошо вы знаете жизнь и роли Алисы Фрейндлих?
1 / 10

Как её мама хотела назвать девочку?

  • Людмила

  • Наталья

  • Августа

  • Анна

2 / 10

Что было сказано в характеристике, выданной Алисе Фрейндлих перед окончанием института?

  • «Голос слабый»

  • «Прирожденная инженю»

  • «Может играть только современных персонажей»

  • «Может играть детей и старух»

3 / 10

В какой пьесе Алиса Фрейндлих в разные годы сыграла двух разных героинь?

  • «На дне»

  • «Стеклянный зверинец»

  • «Вишневый сад»

  • «Макбет»

4 / 10

В каком фильме, кроме «Сталкера», Андрей Тарковский хотел снять Алису Фрейндлих?

  • «Зеркало»

  • «Андрей Рублев»

  • «Солярис»

  • «Ностальгия»

5 / 10

Кем была героиня Фрейндлих из «Трех мушкетеров» Анна Австрийская?

  • Австрийкой

  • Испанкой

  • Англичанкой

  • Француженкой

6 / 10

Какую роль в разное время исполнила и Алиса Фрейндлих, и её отец?

  • Шута Фесте из «Двенадцатой ночи» Шекспира

  • Принца Датского в «Гамлете»

  • Мальчика в «Счастливых нищих» Карло Гоцци

  • Синюю Птицу в пьесе Метерлинка

7 / 10

На какую роль в фильме Эльдара Рязанова НЕ рассматривалась Алиса Фрейндлих?

  • Шурочка Азарова из «Гусарской баллады»

  • Вера из «Вокзала для двоих»

  • Алевтина из «Зигзага удачи»

  • Надя из «Иронии судьбы, Или с легким паром!»

8 / 10

Откуда взялись очки Людмилы Прокофьевны в «Служебном романе»?

  • Алиса Фрейндлих действительно их носила

  • Это очки Эльдара Рязанова

  • Их отдал оператор фильма

  • Актриса сама нашла их в запасниках «Мосфильма»

9 / 10

Почему за роль Мымры Алису Фрейндлих не удостоили Государственной премии РСФСР?

  • Из-за конфликта с руководством

  • Премий было ограниченное количество

  • Не согласовали из-за бюрократических нюансов

  • Она у неё уже была

10 / 10

В «Агонии» Элема Климова Фрейндлих сыграла фрейлину Анну Вырубову, покровительницу Распутина. А что в её образе не совпадает с историческим прототипом?

  • Вырубова говорила с сильным немецким акцентом

  • Вырубова терпеть не могла Распутина

  • Фрейлина передвигалась в инвалидной коляске

  • Вырубова в этот период жила в имении и в свет не выезжала

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Комментарии
6
Zet
42 минуты
Здоровья и долгих лет! Почти не осталось уже из того поколения... у Тарковского в "Сталкере" - лучшая роль...
Вася Петров
24 минуты
Для ВВП чайник уже поставила? Вдруг он опять в гости заедет...
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