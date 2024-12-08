Алисе Фрейндлих — 90. Десять вопросов о любимой актрисе

Её имя в детстве воспринимаешь как заклинание из сказки: что-то непонятное и красивое, и потом оно постепенно наполняется содержанием, оставаясь при этом таким же волшебным.
Был в альбоме фотографий Юрия Роста портрет: Алиса Бруновна сидит у себя в гримерке, к нам спиной. Мы видим её в большом зеркале; она глядит прямо нам в глаза сосредоточенно и дружелюбно. А перед ней на столике — еще одно зеркало, маленькое, круглое. И там тоже поймано лицо актрисы, в другом ракурсе. Кажется, что и взгляд другой, более решительный. И выражение лица… Королевское?
Думал ли Юрий Михайлович об этом, когда придумывал композицию снимка, нет ли — но Зазеркалье и Страна чудес ведь и есть театральная сцена или киноэкран, отделенные от зрителя невидимой стеной, множащие сущности, бесконечно играющие с вариациями. Здесь должна быть Алиса, должны быть и королевы.
Она охватывает этот спектр, умеючи быть Анной Австрийской, леди Макбет, Марией-Антуанеттой, Снежной Королевой — гордыми, неприступными властительницами. И так же легко ей даётся детское, хрупкое, нежное: как её знаменитый Малыш из «Малыша и Карлсона», Голубой Щенок, умирающий мальчик из «Оскара и Розовой дамы». Но в гордости её героинь всегда сквозит уязвимость. И, наоборот, в слабости у неё — какое-то тихое, вдумчивое, постоянное достоинство.
Это умение далось наверняка нелегко. И не в смысле актерских навыков. Алиса Бруновна не просто так в своих интервью по-разному вспоминала фразу Уайлдера: «Только тот, кто страдал, может умудриться душой». Блокадное детство, немецкая фамилия к тому же. В театре поначалу недооценивали: считали острохарактерной актрисой без склонности к лирике. Вдобавок — долгое время не замечали в кино: якобы нет фактуры, некиногенична…
Всё это Алиса актриса преодолела с честью. Сыграла всех своих прекрасных дам и королев, влюбила в себя даже в роли Мымры-Калугиной, которая чудесно преображается. Детские мечты о пении тоже сбылись: пластинка с песнями, исполненными Фрейндлих, разошлась на ура. Масса наград: кроме звания народной артистки СССР — Государственная премия РСФСР имени К. С. Станиславского и три Государственных премии Российской Федерации.
Но главной, думается, стала любовь зрителя. Мы любим Алису Бруновну очень за многое: за невероятный талант. За иронию с характерной легкой усмешкой, за лиризм, за легкость и за драму, за сдержанность и вдумчивость. За знакомый голос с хрипотцой и необыкновенный лучистый взгляд. А еще за те самые благородство и достоинство, которые Алиса Фрейндлих вкладывает в свою игру, подсвечивая действительность вокруг себя. Без неё жизнь казалась бы куда более тусклой.
С днем рождения, любимая наша актриса! Здоровья Вам, сил и благополучия!
Как её мама хотела назвать девочку?
Людмила
Наталья
Августа
Анна
Что было сказано в характеристике, выданной Алисе Фрейндлих перед окончанием института?
«Голос слабый»
«Прирожденная инженю»
«Может играть только современных персонажей»
«Может играть детей и старух»
В какой пьесе Алиса Фрейндлих в разные годы сыграла двух разных героинь?
«На дне»
«Стеклянный зверинец»
«Вишневый сад»
«Макбет»
В каком фильме, кроме «Сталкера», Андрей Тарковский хотел снять Алису Фрейндлих?
«Зеркало»
«Андрей Рублев»
«Солярис»
«Ностальгия»
Кем была героиня Фрейндлих из «Трех мушкетеров» Анна Австрийская?
Австрийкой
Испанкой
Англичанкой
Француженкой
Какую роль в разное время исполнила и Алиса Фрейндлих, и её отец?
Шута Фесте из «Двенадцатой ночи» Шекспира
Принца Датского в «Гамлете»
Мальчика в «Счастливых нищих» Карло Гоцци
Синюю Птицу в пьесе Метерлинка
На какую роль в фильме Эльдара Рязанова НЕ рассматривалась Алиса Фрейндлих?
Шурочка Азарова из «Гусарской баллады»
Вера из «Вокзала для двоих»
Алевтина из «Зигзага удачи»
Надя из «Иронии судьбы, Или с легким паром!»
Откуда взялись очки Людмилы Прокофьевны в «Служебном романе»?
Алиса Фрейндлих действительно их носила
Это очки Эльдара Рязанова
Их отдал оператор фильма
Актриса сама нашла их в запасниках «Мосфильма»
Почему за роль Мымры Алису Фрейндлих не удостоили Государственной премии РСФСР?
Из-за конфликта с руководством
Премий было ограниченное количество
Не согласовали из-за бюрократических нюансов
Она у неё уже была
В «Агонии» Элема Климова Фрейндлих сыграла фрейлину Анну Вырубову, покровительницу Распутина. А что в её образе не совпадает с историческим прототипом?
Вырубова говорила с сильным немецким акцентом
Вырубова терпеть не могла Распутина
Фрейлина передвигалась в инвалидной коляске
Вырубова в этот период жила в имении и в свет не выезжала