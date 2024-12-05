В режиме постоянной дискотеки ходят электрички в Петербурге. Помогает наледь на проводах

Световое шоу сопровождает пригородные электрички в Петербурге утром 5 декабря. Причину создала морозная погода.

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Голубое искрение в месте касания проводов заметил ехавший на поезде фотокорреспондент «Фонтанки» на участке от Озерков до Финляндского вокзала.

Такое искрение, как на видео, возможно по разным причинам, первый «подозреваемый» — наледь. Впрочем, электрички в пути она не тормозит. Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе Октябрьской железной дороги, поезда следуют по графику.