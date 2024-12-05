Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-4°

облачно, без осадков

ощущается как -7

1 м/c,

вос.

 777мм 91%
Подробнее
4 Пробки
USD 104,24
EUR 110,20
Борьба за дом-памятник на Рыбацкой
Копим на будущее
Что там в Сирии
Кто убил Талькова
Кто и как перекрывает дороги
Кого предлагают на корпоратив
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Город В режиме постоянной дискотеки ходят электрички в Петербурге. Помогает наледь на проводах

В режиме постоянной дискотеки ходят электрички в Петербурге. Помогает наледь на проводах

5 447
6 комментариев

Световое шоу сопровождает пригородные электрички в Петербурге утром 5 декабря. Причину создала морозная погода.

Источник:

Голубое искрение в месте касания проводов заметил ехавший на поезде фотокорреспондент «Фонтанки» на участке от Озерков до Финляндского вокзала.

Такое искрение, как на видео, возможно по разным причинам, первый «подозреваемый» — наледь. Впрочем, электрички в пути она не тормозит. Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе Октябрьской железной дороги, поезда следуют по графику.

Напомним, сегодня в Петербурге холоднее нормы, ночью была зафиксирована самая низкая температура в этом сезоне.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Погода в Петербурге Электрички Наледь
Лайк
LIKE6
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
virykylu
1 час
так всегда было в морозы, и никого это не волновало)))
280206998
2 часа
Ехал в электричке и заметил искрение? гы-гы.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«Ленстройтрест» объявил о старте бронирования в новом доме в квартале «Окла»
4 декабря, 17:20
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» запускает вклад «Зимний Петербург» с повышенными ставками
4 декабря, 15:55
Новости компаний
Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию последний корпус жилого комплекса «Новоорловский»
4 декабря, 15:40
ТОП 5
Новости компаний
Как появляются имена у домов
4 декабря, 18:00
«Ленстройтрест» объявил о старте бронирования в новом доме в квартале «Окла»
4 декабря, 17:20
Петербургский девелопер перенесет загородный проект поближе к метро
4 декабря, 16:30
Банк «Санкт-Петербург» запускает вклад «Зимний Петербург» с повышенными ставками
4 декабря, 15:55
Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию последний корпус жилого комплекса «Новоорловский»
4 декабря, 15:40
Setl Group присоединился к мероприятию «Щедрый вторник» и помог детям
4 декабря, 15:30
Застройщик «Терминал-Ресурс» разрабатывает индивидуальную систему оплаты
3 декабря, 18:00
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Старт продаж 5 очереди интеллектуального квартала «ЛесART»
3 декабря, 16:12
БСПБ открыл в Москве «ВЭД 360» — международный центр поддержки импортеров и экспортеров
3 декабря, 15:30
«Ленстройтрест» вошел в Красную книгу предпринимателей Петербурга
3 декабря, 15:25
RBI вывела на рынок жилой квартал в Приморском районе
2 декабря, 17:52