В режиме постоянной дискотеки ходят электрички в Петербурге. Помогает наледь на проводах

Световое шоу сопровождает пригородные электрички в Петербурге утром 5 декабря. Причину создала морозная погода.
Голубое искрение в месте касания проводов заметил ехавший на поезде фотокорреспондент «Фонтанки» на участке от Озерков до Финляндского вокзала.
Такое искрение, как на видео, возможно по разным причинам, первый «подозреваемый» — наледь. Впрочем, электрички в пути она не тормозит. Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе Октябрьской железной дороги, поезда следуют по графику.
Напомним, сегодня в Петербурге холоднее нормы, ночью была зафиксирована самая низкая температура в этом сезоне.
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