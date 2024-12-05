Погода в Петербурге ночью поставила рекорд

По данным городской метеостанции, минимум составил минус 5,2 градуса, что на 0,8 градуса ниже, чем было у прежнего лидера — вчерашней ночи. Впрочем, эти морозы далеки от исторического рекорда: 5 декабря 1902 года температура воздуха опускалась до 23,6°С да и в прошлом году в этот день было холоднее — минус 7,6 градуса.