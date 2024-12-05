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Город Погода в Петербурге ночью поставила рекорд

Погода в Петербурге ночью поставила рекорд

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3 комментария

Минувшая ночь 5 декабря стала в Петербурге самой холодной с начала зимы, сообщает ведущий специалист центр «ФОБОС» Михаил Леус.

Источник:

По данным городской метеостанции, минимум составил минус 5,2 градуса, что на 0,8 градуса ниже, чем было у прежнего лидера — вчерашней ночи. Впрочем, эти морозы далеки от исторического рекорда: 5 декабря 1902 года температура воздуха опускалась до 23,6°С да и в прошлом году в этот день было холоднее — минус 7,6 градуса.

На территории Ленинградской области наблюдался сильный разброс минимальных температур — от минус 3,8 градуса в Киришах до минус 13,3 в Сосново.

«Зимняя погода, правда, уже с менее сильными морозами, задержится в регионе до конца нынешней недели, а в понедельник вернутся оттепели», — отмечает Леус.

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Комментарии
3
Maik5
2 часа
Смешно. За 5 дней рекорд. Когда будет за 5 часов?
Гость
2 часа
Рекорд это когда по многолетним данным . а у вас это статистика . а не рекорд .
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