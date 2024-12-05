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Город Температурный фон в Петербурге опустился ниже нормы

Температурный фон в Петербурге опустился ниже нормы

2 091
3 комментария

Источник:

Благодаря антициклону в Петербурге сухо и холодно.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 декабря в городе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха составит минус 2-4 градуса. На дорогах гололедица.

Сегодня синоптическая ситуация в региона будет формироваться северо-западной периферией скандинавского антициклона. Медленно уходя вглубь континента, он сохранит облачную с прояснениями погоду, а температурный фон опускается немного ниже климатической нормы. В начале дня местами сохранятся очаги туманов. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 775 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».

Минувшей ночью, напомним, в Петербурге была зафиксирована самая низкая температура в этом сезоне. В следующие два дня ожидается преимущественно облачная погода, без существенных осадков, днём минус 1-3 градуса. На дорогах гололедица.

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Комментарии
3
274923045
4 минуты
Декабрь, и тут вдруг - Минус 5 по Цельсию! В Питере такое редко бывает, ужас!
Dmitry_SPB_
40 минут
Ну наконец-то хоть зима настала
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