Москалькова опубликовала список из 630 пленных, которых «Украина не соглашается забрать»

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала 2 декабря список из 630 украинских военнопленных, которых, по ее словам, Киев «отказывается забрать».

«Украинская сторона продолжает затягивать обмен пленными, пока семьи военнослужащих с обеих сторон продолжают ждать возвращения своих близких», — написала омбудсмен в своем телеграм-канале.

Публикация списка, как пишет Москалькова, должна способствовать «включению в ближайший обменный процесс» украинских военнослужащих, которые более года содержатся на территории России.

Ранее омбудсмен утверждала, что обмен военнослужащими проходит медленно и тяжело из-за «политизации вопроса украинской стороной».

Один из последних обменов пленными между Россией и Украиной прошел в середине октября. Тогда в результате переговоров с украинской территории вернули 95 российских военнослужащих. Взамен переданы 95 военнослужащих ВСУ. Посредником в процессе выступили Объединенные Арабские Эмираты.