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Общество Москалькова опубликовала список из 630 пленных, которых «Украина не соглашается забрать»

Москалькова опубликовала список из 630 пленных, которых «Украина не соглашается забрать»

2 076
14 комментариев

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала 2 декабря список из 630 украинских военнопленных, которых, по ее словам, Киев «отказывается забрать».

«Украинская сторона продолжает затягивать обмен пленными, пока семьи военнослужащих с обеих сторон продолжают ждать возвращения своих близких», — написала омбудсмен в своем телеграм-канале.

Публикация списка, как пишет Москалькова, должна способствовать «включению в ближайший обменный процесс» украинских военнослужащих, которые более года содержатся на территории России.

Ранее омбудсмен утверждала, что обмен военнослужащими проходит медленно и тяжело из-за «политизации вопроса украинской стороной».

Один из последних обменов пленными между Россией и Украиной прошел в середине октября. Тогда в результате переговоров с украинской территории вернули 95 российских военнослужащих. Взамен переданы 95 военнослужащих ВСУ. Посредником в процессе выступили Объединенные Арабские Эмираты.

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Татьяна Москалькова Обмен пленными Россия Украина
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Комментарии
14
Игорь Протасов
54 минуты
Уполномоченная по правам человека в России... а что, в России есть права человека? :-)
266087295
2 минуты
Надо изучать фигурантов списка. Возможно украинцы отказываются менять людей, которые не являлись военнослужащими, а были арестованы на захваченных территориях из гражданского населения. Такие люди должны быть освобождены, а не обменяны.
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