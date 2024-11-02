Москалькова объяснила, что тормозит процесс обмена пленными между Россией и Украиной

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала Украину к конструктивному диалогу с Россией по вопросу обмена пленными. В своем telegram-канале 2 ноября она отметила необходимость ускорить этот процесс.

По ее словам, обмен военнослужащими проходит медленно и тяжело из-за «политизации вопроса украинской стороной». Москалькова заявила, что Киев больше года не соглашается на обмен бойцов 102-й, 118-й и 126-й отдельных бригад. К тому же украинская сторона одобрила только 279 из 935 заявленных пленных.

Один из последних обменов пленными между Россией и Украиной прошел в середине октября. Тогда в результате переговоров с украинской территории вернули 95 российских военнослужащих. Взамен переданы 95 военнослужащих ВСУ. Посредником в процессе выступили Объединенные Арабские Эмираты.