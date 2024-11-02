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Политика Москалькова объяснила, что тормозит процесс обмена пленными между Россией и Украиной

Москалькова объяснила, что тормозит процесс обмена пленными между Россией и Украиной

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7 комментариев

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала Украину к конструктивному диалогу с Россией по вопросу обмена пленными. В своем telegram-канале 2 ноября она отметила необходимость ускорить этот процесс.

По ее словам, обмен военнослужащими проходит медленно и тяжело из-за «политизации вопроса украинской стороной». Москалькова заявила, что Киев больше года не соглашается на обмен бойцов 102-й, 118-й и 126-й отдельных бригад. К тому же украинская сторона одобрила только 279 из 935 заявленных пленных. 

Один из последних обменов пленными между Россией и Украиной прошел в середине октября. Тогда в результате переговоров с украинской территории вернули 95 российских военнослужащих. Взамен переданы 95 военнослужащих ВСУ. Посредником в процессе выступили Объединенные Арабские Эмираты.

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Комментарии
7
Игорь Протасов
1 минута
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.... неужто в России есть права человека ?!
Гость
38 минут
Москалькова, вряд ли вы имеете право предъявлять подобные претензии. Вспомните, кто напал на кого, и угомонитесь.
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