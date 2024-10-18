Россия и Украина обменялись пленными по принципу 95 на 95

Россия и Украина обменялись военнопленными. Как сообщает 18 октбяря Минобороы РФ, в результате переговорного процесса с украиснкой территории возвращены 95 российских военнослужащих. Взамен переданы 95 военнослужащих ВСУ.
Все российские военнослужащие находятся в Белоруссии. После оказания медицинской помощи они будут переправлены в Россию.
При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты.
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