Россия и Украина обменялись пленными по принципу 95 на 95

Россия и Украина обменялись военнопленными. Как сообщает 18 октбяря Минобороы РФ, в результате переговорного процесса с украиснкой территории возвращены 95 российских военнослужащих. Взамен переданы 95 военнослужащих ВСУ.

Все российские военнослужащие находятся в Белоруссии. После оказания медицинской помощи они будут переправлены в Россию.

При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты.