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Политика США и КНР обменялись заключенными по формуле «три на три»

США и КНР обменялись заключенными по формуле «три на три»

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2 комментария

Между Америкой и Китаем состоялся обмен заключенными, в результате которого каждая сторона передала по три человека. Об этом в среду, 27 ноября, сообщает Politico.

Вашингтон и Пекин осуществили обмен заключенными по схеме «три на три». Администрация Байдена поспособствовала тому, чтобы освободить трех американцев из Китая в обмен на неназванных китайских граждан, которые содержались под стражей в США.

Как отмечает Politico, освобождение Марка Суидана, Кая Ли и Джона Люна стало итогом многолетних активных переговоров между представителями Белого дома, Госдепартамента и их китайскими коллегами.

Напомним, самый большой в истории обмен заключенными прошел 1 августа 2024 года в аэропорту в Турции. РФ передала Западу экс-морпеха Пола Уилана, 19-летнего Кевина Лика, журналиста Эвана Гершковича, Демури Воронина, Владимира Кара-Мурзу*, Алсу Курмашеву, Лилию Чанышеву, Вадима Останина, Ксению Фадееву**, художницу Сашу Скочиленко, Илью Яшина*, Андрея Пивоварова и Олега Орлова*.

* Признаны Минюстом РФ иностранными агентами.

** Внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

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КНР США Обмен заключенными
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Комментарии
2
Гость
1 час
Как изменилась жизнь в Санкт-Петербурге после обмена? По мне - никто не заметил..
Гость
1 час
"самый большой в истории......"- УРА! Есть чем гордиться!
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