США и КНР обменялись заключенными по формуле «три на три»

Между Америкой и Китаем состоялся обмен заключенными, в результате которого каждая сторона передала по три человека. Об этом в среду, 27 ноября, сообщает Politico.

Вашингтон и Пекин осуществили обмен заключенными по схеме «три на три». Администрация Байдена поспособствовала тому, чтобы освободить трех американцев из Китая в обмен на неназванных китайских граждан, которые содержались под стражей в США.

Как отмечает Politico, освобождение Марка Суидана, Кая Ли и Джона Люна стало итогом многолетних активных переговоров между представителями Белого дома, Госдепартамента и их китайскими коллегами.

Напомним, самый большой в истории обмен заключенными прошел 1 августа 2024 года в аэропорту в Турции. РФ передала Западу экс-морпеха Пола Уилана, 19-летнего Кевина Лика, журналиста Эвана Гершковича, Демури Воронина, Владимира Кара-Мурзу*, Алсу Курмашеву, Лилию Чанышеву, Вадима Останина, Ксению Фадееву**, художницу Сашу Скочиленко, Илью Яшина*, Андрея Пивоварова и Олега Орлова*.

* Признаны Минюстом РФ иностранными агентами.

** Внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.