Молдавия присоединилась к санкциям США против «России сегодня»

Молдавия присоединилась к санкциям США, введенным против медиагруппы «Россия сегодня», RT и АНО «Евразия». Соответствующее решение было опубликовано в законодательном вестнике «Официальный монитор».
Персональные санкции также введены против гендиректора «России сегодня» Дмитрия Киселева и руководителя АНО «Евразия» Нелли Парутенко.
Межведомственный наблюдательный совет республики под началом премьера Дорина Речана отметил, что решение было принято «для обеспечения безопасности страны», с учетом якобы имевших место попыток «подорвать правовое государство и поставить под угрозу проведение свободных и демократических выборов».
США ввели санкции против Дмитрия Киселева и медиагруппы «Россия сегодня» в сентябре 2024 года.
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