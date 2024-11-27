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Политика Молдавия присоединилась к санкциям США против «России сегодня»

Молдавия присоединилась к санкциям США против «России сегодня»

1 727
20 комментариев

Молдавия присоединилась к санкциям США, введенным против медиагруппы «Россия сегодня», RT и АНО «Евразия». Соответствующее решение было опубликовано в законодательном вестнике «Официальный монитор».

Персональные санкции также введены против гендиректора «России сегодня» Дмитрия Киселева и руководителя АНО «Евразия» Нелли Парутенко.

Межведомственный наблюдательный совет республики под началом премьера Дорина Речана отметил, что решение было принято «для обеспечения безопасности страны», с учетом якобы имевших место попыток «подорвать правовое государство и поставить под угрозу проведение свободных и демократических выборов».

США ввели санкции против Дмитрия Киселева и медиагруппы «Россия сегодня» в сентябре 2024 года.

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Россия сегодня Санкции США Молдавия Дмитрий Киселев
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Комментарии
20
Рострелли
1 час
Зря они повыгоняли и РТ и Первый канал. Откуда они теперь узнают, как они замерзают и голодают.
Игорь Протасов
1 час
Браво, Молдова!
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