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Общество США ввели санкции против Дмитрия Киселева и медиагруппы «Россия сегодня»

США ввели санкции против Дмитрия Киселева и медиагруппы «Россия сегодня»

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12 комментариев

Минфин США ввел санкции против телеведущего, генерального директора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселева. Под ограничения попала также и сама организация. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.

Кроме Киселева, под санкции попали «ТВ-Новости», НКО «Евразия» и его директор Нелли Парутенко.

Также Минфин США выпустил генеральную рецензию, в которой требует завершить финансовые операции с медиагруппой «Россия сегодня» до 13 сентября текущего года.

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Комментарии
15
VKuser7110377
13 сентября 2024, 22:13
"Генеральную рецензию"))
AndrewBarsik
13 сентября 2024, 22:44
Осталось только, чтобы Минюст РФ объявил Дмитрия Киселева и медиагруппу «Россия сегодня» иноагентами (обычно это как раз делают вечером в пятницу), и это будет самое весёлое событие сегодняшнего дня.
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