США ввели санкции против Дмитрия Киселева и медиагруппы «Россия сегодня»

Минфин США ввел санкции против телеведущего, генерального директора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселева. Под ограничения попала также и сама организация. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.

Кроме Киселева, под санкции попали «ТВ-Новости», НКО «Евразия» и его директор Нелли Парутенко.

Также Минфин США выпустил генеральную рецензию, в которой требует завершить финансовые операции с медиагруппой «Россия сегодня» до 13 сентября текущего года.

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