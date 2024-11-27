Суд отправил под стражу водителя автобуса, врезавшегося в фуру у поселка Новоселье

Водителя автобуса, устроившего ДТП у поселка Новоселье, арестовали на два месяца. Такая мера пресечения была избрана Ломоносовским районным судом 27 ноября.
Под стражей 44-летний мужчина будет находиться до 24 января 2025 года.
Правоохранители считают, что водитель автобуса № 181 нарушил ПДД, это повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью. 25 ноября полиция возбудила в отношении него уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Утром 25 ноября у дома № 8 по Красносельскому шоссе в Ломоносовском районе рейсовый автобус влетел в фуру, которая стояла на обочине. В аварии пострадали 20 человек, пятеро из которых — дети. Точное количество пассажиров, ехавших в автобусе, устанавливается. Предварительно, их было 20–25 человек. Одна из пострадавших — 38-летняя женщина. В понедельник днем ее состояние оценивалось как крайне тяжелое, требовалась ампутация ноги.
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