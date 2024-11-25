Уголовное дело и 15 пострадавших. Что известно о ДТП с автобусом в Новоселье

Источник: Прокуратура Ленинградской области







Утром 25 ноября в Ломоносовском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП с участием автобуса и грузовика. «Фонтанка» собрала, что известно о происшествии на данный момент.

В 7:24 у дома 8 по Красносельскому шоссе в посёлке Новоселье автобус областного маршрута № 181 столкнулся с грузовым автомобилем. В компании «Вест-Сервис», которая обслуживает этот маршрут, рассказали, что автобус врезался в стоявшую у обочины фуру. Кадры с места аварии показали областная прокуратура и Следственный комитет.

Источник: Прокуратура Ленинградской области

По данным «Фонтанки», за рулем автобуса был 44-летний гражданин Узбекистана. По предварительной информации, он ехал от Новоселья в сторону деревни Пески и по ходу движения врезался в полуприцеп седельного тягача SANY, стоявший у правой обочины. Тот по инерции въехал в полуприцеп стоявшего перед ним тягача.

В результате ДТП пострадали в общей сложности 15 человек, в том числе пятеро детей. 14 пострадавших доставили в больницы Петербурга и Ленинградской области, по одному — 5-летнему мальчику — поступил отказ от госпитализации, рассказали в комитете по здравоохранению Ленобласти.

Источник: СУ СК по Ленинградской области

Пятерых пострадавших доставили в больницу № 26 на улице Костюшко. Среди них — 38-летняя женщина в крайне тяжёлом состоянии. Ей требуется ампутация ноги. Состояние четверых оценивают как относительно удовлетворительное и среднетяжёлое.

Двух женщин приняли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Состояние обеих оценивают как среднетяжёлое. Один пострадавший находится в Александровской больнице. В детском многопрофильном клиническом центре имени Раухфуса, по данным «Фонтанки», обследуют двух братьев 9 и 12 лет. В Первую детскую больницу доставили пациентов 12 и 15 лет. Еще двое пострадавших находятся в Ломоносовской межрайонной больнице Ленобласти. По предварительным данным, у одного из них закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и ссадины, у другого — рана головы и ушиб шеи. Оба в стабильном состоянии.

По факту ДТП возбудили уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Следственный комитет устанавливает все обстоятельства и причины аварии.

Компания «Вест-Сервис» — один из трех коммерческих перевозчиков, которые остались в Петербурге после проведения транспортной реформы и недавнего ухода компании «Такси». Принадлежит Леониду Бондаренко, как и «Питеравто». Контракт на обслуживание 181-го маршрута был заключен с комитетом по транспорту Ленобласти в июне, он действует до марта 2030 года. Стоимость — 588 млн рублей, но в этот контракт входят также маршруты № 105А, 486 и 635. Что касается 181-го маршрута, то его общая протяженность в обе стороны — 40 км. 112 рейсов в день с интервалом от 13-14 минут в часы пик до 30 минут поздним вечером. Должны обслуживать его автобусы вместимостью не менее 49 мест, длиной от 7,5 до 10 метров.