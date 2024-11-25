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Происшествия Выросло число пострадавших в ДТП с автобусом в Новоселье. Женщине требуется ампутация ноги

Выросло число пострадавших в ДТП с автобусом в Новоселье. Женщине требуется ампутация ноги

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16 комментариев

Ещё двое пострадавших попали к медикам после аварии с участием автобуса и фуры в Ломоносовском районе Ленобласти 25 ноября. По подсчётам «Фонтанки», в больницах 14 человек, четверо из них дети.

Двух человек доставили в больницу № 26 на улице Костюшко, в которой до этого приняли трёх пострадавших в ДТП. Состояние четверых оценивают как относительно удовлетворительное и среднетяжёлое. Их обследование продолжается. По предварительным данным, в аварии они получили травмы головы.

В крайне тяжёлом состоянии к медикам поступила 38-летняя женщина. Ей требуется ампутация ноги. Пациентку оперируют.

Одному человеку оказали медицинскую помощь на месте аварии. Он отказался от госпитализации. Двое находятся в Ломоносовской межрайонной больнице. Ещё 8 человек поступили в Александровскую больницу, НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, детскую горбольницу № 1 и детский городской многопрофильный клинический центр имени Раухфуса. По предварительным данным, тяжёлых травм у них нет. Младшему из пострадавших детей 9 лет, старшему 15 лет.

Автобус областного маршрута № 181 «Вест-Сервиса» врезался в фуру, которая стояла у обочины, на Красносельском шоссе в Новоселье в Ломоносовском районе Ленобласти около половины восьмого утра. Предварительно в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщали об 11 пострадавших, среди которых пятеро детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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Комментарии
20
инкогнитто
53 минуты
Аааа, тот вест сервис который почти успел завернуть в парк в Колпино с крайне правого положения и в него приехал?!! ну ну, помним помним... это тот вест сервис у которого одна диспетчерская с ооо такси упавшим в мойку... это тот вест сервис который из маршруток Питеравто откололся? Прошу передать все эти автобусы в ПАТ, коммерческую лавочку маршрутников закрыть для безопасности пассажиров
282503769
50 минут
Доколе администрация города будет закрывать глаза на это?????
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