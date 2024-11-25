Выросло число пострадавших в ДТП с автобусом в Новоселье. Женщине требуется ампутация ноги

Ещё двое пострадавших попали к медикам после аварии с участием автобуса и фуры в Ломоносовском районе Ленобласти 25 ноября. По подсчётам «Фонтанки», в больницах 14 человек, четверо из них дети.

Двух человек доставили в больницу № 26 на улице Костюшко, в которой до этого приняли трёх пострадавших в ДТП. Состояние четверых оценивают как относительно удовлетворительное и среднетяжёлое. Их обследование продолжается. По предварительным данным, в аварии они получили травмы головы.

Одному человеку оказали медицинскую помощь на месте аварии. Он отказался от госпитализации. Двое находятся в Ломоносовской межрайонной больнице. Ещё 8 человек поступили в Александровскую больницу, НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, детскую горбольницу № 1 и детский городской многопрофильный клинический центр имени Раухфуса. По предварительным данным, тяжёлых травм у них нет. Младшему из пострадавших детей 9 лет, старшему 15 лет.