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Происшествия Стало известно состояние пострадавших в ДТП с автобусом и фурой в Новоселье. Их 12

Стало известно состояние пострадавших в ДТП с автобусом и фурой в Новоселье. Их 12

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2 комментария

Большинство пострадавших в аварии с автобусом и фурой в Ломоносовском районе Ленобласти 25 ноября увезли в больницы Петербурга.

По предварительным данным «Фонтанки», после ДТП в Новоселье скорые увезли 12 человек, десять из них — в Петербург. В крайне тяжёлом состоянии в 26-ю больницу доставлена 38-летняя женщина. Вместе с ней в той же больнице ещё двое пассажиров, состояние которых медики оценивают как среднетяжёлое.

Двоих приняли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Ещё один в Александровской больнице. В две детские больницы доставлены четверо детей. Двоих из них — мальчиков 9 и 12 лет — обследуют в детском многопрофильном клиническом центре имени Раухфуса. Пациентам Первой детской больницы 12 и 15 лет.

По предварительным данным, кроме 38-летней женщины, все в состоянии средней степени тяжести.

В Ломоносовской межрайонной больнице Ленобласти находятся двое пострадавших. Их состояние стабильное. В комздраве Ленобласти «Фонтанке» уточнили, что, по предварительным данным, у одного из них закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и ссадины. У второго рана головы и ушиб шеи.

Авария произошла на Красносельском шоссе в Новоселье незадолго до половины восьмого утра. Автобус с пассажирами въехал в стоящую у обочины фуру. В полиции предварительно сообщали, что травмы получили пятеро детей и шесть взрослых.

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Комментарии
2
169991062
1 час
Лазурный опять ?
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