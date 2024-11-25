Пять детей и шесть взрослых пострадали в ДТП с автобусом в Новоселье

Подробности аварии с автобусом на Красносельском шоссе в посёлке Новоселье сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Пострадали, по данным ведомства, одиннадцать человек, в том числе пять несовершеннолетних. Все они, по предварительной информации, пассажиры автобуса областного маршрута № 181.