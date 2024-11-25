Пять детей и шесть взрослых пострадали в ДТП с автобусом в Новоселье

Подробности аварии с автобусом на Красносельском шоссе в посёлке Новоселье сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Пострадали, по данным ведомства, одиннадцать человек, в том числе пять несовершеннолетних. Все они, по предварительной информации, пассажиры автобуса областного маршрута № 181.
Грузовик и автобус, как уже писала «Фонтанка», столкнулись у дома № 8 по Красносельскому шоссе в посёлке Новоселье 25 ноября в 7:24.
По данным «Фонтанки», с грузовиком не разъехался автобус № 181 компании «Вест-Сервис» (это маршрут, проходящий по территории Ленобласти). Представитель перевозчика рассказал, что водитель врезался в фуру, которая стояла у обочины. Причины случившегося выясняют. Компании известно о двух пострадавших — девушке с переломом ноги и мужчине с черепно-мозговой травмой.
На шоссе, по данным «Яндекса», выросла пробка длиной около 2,5 километра.
Наезд на стоящее транспортное средство часто бывает причиной серьёзных аварий. На КАД в остановившуюся машину по статистике врезаются через 5–8 минут.
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