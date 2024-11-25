ДТП с автобусом и грузовиком в Новоселье стало уголовным делом

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Ломоносовском районе Ленобласти, в котором пострадали более десяти человек. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба СК Ленинградской области.
На место аварии выехала следственно-оперативная группа. Следственный отдел по городу Сосновому Бору возбудил дело по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Следствие устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего.
Напомним, утром 25 ноября в посёлке Новоселье автобус, перевозивший пассажиров, столкнулся с грузовиком. «По предварительным данным, более 10 пассажиров автобуса пострадали, в том числе несовершеннолетние», — сообщает СК. В полиции сообщали об 11 пострадавших, среди которых пятеро несовершеннолетних. По предварительной информации, все они — пассажиры автобуса.
В аварию попал автобус областного маршрута № 181. ДТП случилось в 7:24 у дома 8 по Красносельскому шоссе. По словам представителя перевозчика, автобус врезался в стоявшую у обочины фуру.
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