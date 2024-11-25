ДТП с автобусом и грузовиком в Новоселье стало уголовным делом

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Ломоносовском районе Ленобласти, в котором пострадали более десяти человек. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба СК Ленинградской области.

На место аварии выехала следственно-оперативная группа. Следственный отдел по городу Сосновому Бору возбудил дело по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Следствие устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего.

Напомним, утром 25 ноября в посёлке Новоселье автобус, перевозивший пассажиров, столкнулся с грузовиком. «По предварительным данным, более 10 пассажиров автобуса пострадали, в том числе несовершеннолетние», — сообщает СК. В полиции сообщали об 11 пострадавших, среди которых пятеро несовершеннолетних. По предварительной информации, все они — пассажиры автобуса.