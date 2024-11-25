Против водителя автобуса, устроившего ДТП в Новоселье, возбудили уголовное дело. Он задержан

Полиция возбудила уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств в отношении водителя автобуса № 181, устроившего ДТП с фурой в Новоселье. Его задержали, сообщает 25 ноября пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Напомним, что авария случилась в понедельник утром у дома № 8 по Красносельскому шоссе в Ломоносовском районе Ленобласти. Водитель автобуса влетел в стоявшую на обочине фуру. В результате аварии пострадало 15 человек, среди которых пятеро детей. Одна из пассажирок находится в крайне тяжёлом состоянии. Ей требуется ампутация ноги.
Известно, что за рулем автобуса был 44-летний гражданин Узбекистана. По предварительной информации, он вез пассажиров от Новоселья в сторону деревни Пески.
О том, что происходило в момент столкновения с фурой и после, «Фонтанке» рассказала пассажирка Людмила. Женщина поделилась, что участок дороги, где произошло ДТП, нельзя назвать безопасным. Раньше, по ее словам, там было много ям, которые приходилось объезжать, — водители постоянно маневрировали. И хотя сейчас дорогу отремонтировали, проблема с освещением все равно остается.
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