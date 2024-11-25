Против водителя автобуса, устроившего ДТП в Новоселье, возбудили уголовное дело. Он задержан

Полиция возбудила уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств в отношении водителя автобуса № 181, устроившего ДТП с фурой в Новоселье. Его задержали, сообщает 25 ноября пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, что авария случилась в понедельник утром у дома № 8 по Красносельскому шоссе в Ломоносовском районе Ленобласти. Водитель автобуса влетел в стоявшую на обочине фуру. В результате аварии пострадало 15 человек, среди которых пятеро детей. Одна из пассажирок находится в крайне тяжёлом состоянии. Ей требуется ампутация ноги.