Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

4 м/c,

южн.

 758мм 89%
Подробнее
6 Пробки
USD 103,79
EUR 108,87
Владимиру Яковлеву 80 лет
Кто заработал на оружии
Промышленный Петербург
У кого остался порох в пороховницах
Тромбы при варикозе молодеют
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Против водителя автобуса, устроившего ДТП в Новоселье, возбудили уголовное дело. Он задержан

Против водителя автобуса, устроившего ДТП в Новоселье, возбудили уголовное дело. Он задержан

870
Написать комментарий

Полиция возбудила уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств в отношении водителя автобуса № 181, устроившего ДТП с фурой в Новоселье. Его задержали, сообщает 25 ноября пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, что авария случилась в понедельник утром у дома № 8 по Красносельскому шоссе в Ломоносовском районе Ленобласти. Водитель автобуса влетел в стоявшую на обочине фуру. В результате аварии пострадало 15 человек, среди которых пятеро детей. Одна из пассажирок находится в крайне тяжёлом состоянии. Ей требуется ампутация ноги.

Известно, что за рулем автобуса был 44-летний гражданин Узбекистана. По предварительной информации, он вез пассажиров от Новоселья в сторону деревни Пески.

О том, что происходило в момент столкновения с фурой и после, «Фонтанке» рассказала пассажирка Людмила. Женщина поделилась, что участок дороги, где произошло ДТП, нельзя назвать безопасным. Раньше, по ее словам, там было много ям, которые приходилось объезжать, — водители постоянно маневрировали. И хотя сейчас дорогу отремонтировали, проблема с освещением все равно остается.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Новоселье ДТП Автобус Арест
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Setl Group выплатил 8-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 ноября, 17:00
Новости компаний
«Ленстройтрест» в четвертый раз подряд в числе надежных застройщиков страны
25 ноября, 15:25
ТОП 5
Новости компаний
Setl Group выплатил 8-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 ноября, 17:00
«Ленстройтрест» в четвертый раз подряд в числе надежных застройщиков страны
25 ноября, 15:25
Наше Радио-Санкт-Петербург – дважды лауреат премии «Радиомания-2024»
25 ноября, 14:51
ЖК «Бионика Заповедная» получил международную архитектурно-дизайнерскую премию
25 ноября, 11:35
Колоноскопия и анализ на скрытую кровь: врачи рассказали о способах диагностики рака кишечника на ранней стадии
24 ноября, 18:00
Поправимое дело: врачи рассказали, какие проблемы решает пластика живота и когда пора ее делать
23 ноября, 18:00
Николай Басков спел для «Героев нашего времени» в БКЗ «Октябрьский»
23 ноября, 13:35
Совмещать материнство и бизнес проще с господдержкой
22 ноября, 22:05
Царскосельские холмы: дружелюбная среда для жителей и их питомцев
22 ноября, 18:00
Продажи в проекте «А101 Лаголово» выросли в октябре почти на 75%
22 ноября, 17:30
Группа Аквилон приобрела второй участок в г. Иваново
22 ноября, 16:30
Квартиры с видом на Неву от «Группы ЛСР»
22 ноября, 16:20