«Всё затрещало, все полетели». Пассажирка автобуса рассказала о пережитом ДТП в Новоселье

Источник: Прокуратура Ленобласти







В Ломоносовском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП с участием автобуса и грузовика утром в понедельник, 25 ноября. В результате аварии пострадали в общей сложности 15 человек, в том числе пятеро детей. «Фонтанка» связалась с одной из пассажирок, пострадавшей от столкновения автобуса с фурой.

По словам Людмилы, автобус областного маршрута № 181 выехал из посёлка Новоселье примерно в 7:15 утра и, проехав 2–3 остановки, столкнулся с грузовиком.

«Я читала новости в телефоне. Не следила за тем, что там за окном происходит. Случился резкий удар, всё затрещало, все полетели. Такая ситуация, когда ничего такого не ожидаешь — просто оказываешься на полу. Я стукнулась головой», — делится пострадавшая, отмечая, что на голове не осталось ран только благодаря шапке.

Как рассказывает Людмила, когда упавшие люди начали вставать, они видели вокруг сломанные куски сидений, автобус получил значительные повреждения.

«У некоторых пассажиров на голове была кровь, из носа шла кровь. Две женщины вылазили [из автобуса] сначала через окно, а потом мужчины смогли дверь как-то раздвинуть, и стали уже выходить через нее. <…> У одного мужчины видела окровавленное лицо», — описывает последствия ДТП наша собеседница.

По словам Людмилы, больше всех пострадала девушка, которая сидела близко к тому месту автобуса, на который пришёлся удар от грузовика. Пассажирке зажало ногу настолько сильно, что вызволить ее смогли только спасатели. Вероятно, речь идет о 38-летней женщине, которая госпитализирована в крайне тяжёлом состоянии. Ей требуется ампутация ноги.



«Было видно, что у нее брючина была разорвана, и что-то торчало из окровавленной ноги: или кость, или кусок конструкции [от автобуса] металлической какой-то. Девушку увезли первой на скорой», — уточняет наша собеседница.

По её словам, скорая и пожарные подъехали к месту происшествия через 15 минут. Некоторые пассажиры отказались от помощи и сразу после происшествия пересели на другой автобус. В результате ДТП пострадали в общей сложности 15 человек, в том числе пятеро детей. 14 пострадавших доставили в больницы Петербурга и Ленинградской области, по одному — 5-летнему мальчику — поступил отказ от госпитализации, рассказали в комитете по здравоохранению Ленобласти.

Собеседницу «Фонтанки» отвезли в Ломоносовскую межрайонную больницу. Там у нее обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также повреждение связочного аппарата шейного отдела позвоночника. От госпитализации Людмила отказалась, посчитав, что сможет восстановиться дома — в более комфортных условиях. Вместе с нашей собеседницей в эту же больницу отправили ещё одну пассажирку.

«У неё повреждение головы в плане того, что у неё куска кожи на голове нет. Женщину эту уже прооперировали. И вот я видела, что у неё уже воротник на шее был. Забинтована голова была. Так что, видимо, ей ещё нужно будет с позвоночником разбираться», — описывает состояние пострадавшей Людмила.

Наша собеседница после аварии успела поговорить с водителем автобуса № 181. Мужчина объяснил ей, что столкновение с грузовиком произошло по той причине, что у фуры не была включена «аварийка». К тому же на улице шёл снег, а дорогу не освещали фонари.

«Я, конечно, не понимаю, если фура стояла на обочине, почему его (водителя автобуса. — Прим. ред.) понесло вправо, ближе к обочине. Но то, что там освещения нет, — это точно. И фуры там, бывает, ночуют, стоят без включённых фар», — добавляет Людмила.

Женщина говорит, что участок дороги, где произошло ДТП, нельзя назвать безопасным. Раньше, по ее словам, там было много ям, которые приходилось объезжать, — водители постоянно маневрировали. И хотя сейчас дорогу отремонтировали, проблема с освещением все равно остается. При этом местные жители недовольны как дорогой, так и транспортом.

«У нас людей не устраивает, во-первых, то, что транспорт ходит редко — автобусы вечно набиваются людьми. Водители бывают не очень внимательны — на дорогах, бывает, в телефоне сидят. И в комитет по транспорту мы писали свои жалобы, и самому перевозчику мы писали жалобы, что водители хамят, бывает, не останавливаются, когда их просишь, на остановке. А нам отправляют только отписки», — объясняет пассажирка.

По факту ДТП возбудили уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Следственный комитет устанавливает все обстоятельства и причины аварии.

Подробнее о том, что известно о столкновении автобуса с фурой в Ломоносовском районе, читайте в материале «Фонтанки».