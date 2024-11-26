Подробности жёсткого ДТП с автобусом: грузовика было два, пострадавших 20, среди детей — две пары братьев

ДТП, напомним, произошло вчера в 7:20 на 2-м километре дороги Стрельна — Пески — Яльгелево (Красносельское шоссе). Автобус Lotos 105 областного маршрута № 181 (Новоселье — метро «проспект Ветеранов») врезался в стоящий на обочине полуприцеп тягача Sany, и тот по инерции ударил стоящий перед ним тягач Dongfeng с полуприцепом. На записи регистратора из салона автобуса видно, что грузовик стоял без каких-либо огней. За рулем автобуса был водитель ООО «Вест-Сервис» — 44-летний гражданин Узбекистана, имеющий патент и пребывающий в России на законных основаниях. Водитель Sany — 53-летний житель Тверской области, водитель Dongfeng — 58-летний гражданин Кыргызстана, состоящий на миграционном учете в Мытищах, водитель частной компании. Все они были трезвы.

В медучреждения за медицинской помощью обратилось 20 человек: 15 взрослых и пятеро детей. Вчера сообщалось только о 15 пострадавших (включая детей). Все дети — мальчики. О них известно следующее. Два брата из Новоселья 15 и 12 лет с ушибами после оказания медпомощи были отпущены в удовлетворительном состоянии. Еще двое братьев из Новоселья 12 и 9 лет тоже отпущены в удовлетворительном состоянии. У младшего автотравма, раны в области щеки и во рту, закрытый перелом лучевой кисти, у старшего автотравма, ушибы и гематомы. Ещё один мальчик, 5-летний, находится также в удовлетворительном состоянии. Точное количество пассажиров, находившихся в салоне автобуса, устанавливается. По предварительным данным, их было 20-25 человек.