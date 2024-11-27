Более 25 скверов в Петербурге получат новые названия

Законодательное собрание Петербурга 27 ноября в первом чтении утвердило названия для 26 зеленых зон города. Среди них есть те, которые получили имена впервые, а также переименованные зоны.

В частности, Пулковский парк был переименовал в пар Городов-Героев. Сквер у дома 25 по Рижскому проспекту теперь называется Сад особняка Кирштена. Также утверждены названия: Прядильный сквер (на пересечении улицы Лабутина и Прядильного переулка), сквер Сергия Радонежского (у дома 20 по улице Ивана Фомина), сквер Защитников Отечества (на Тверской улице), сквер Юрия Кнорозова (на Гранитной улице), сад Милосердия (Пискаревский проспект, 47), сквер Владимира Шалимова (проспект Ветеранов, 131).

Между проспектом Ветеранов и улицей Чекистов появится Нижне-Ивановский сквер, а по соседству — Верхне-Ивановский сквер. На пересечении Кронверкского проспекта и Конного переулка утвердили сквер Баязитова. У дома 116 по улице Савушкина — сквер Каменный Нос.

Кроме того, парламент принял за основу, что при изменении названий зеленых зон либо описания их местоположения, если фактические границы зоны остаются неизменными, инвентаризация территории не требуется.