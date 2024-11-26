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Происшествия Полковник полиции Данилевич договорился до подписки о невыезде

Полковник полиции Данилевич договорился до подписки о невыезде

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18 комментариев

Начальник УМВД по Центральному району, полковник полиции Денис Данилевич отпущен под подписку о невыезде 26 ноября. Свободу удалось заполучить благодаря полному признанию вины и сотрудничеству со следствием. Ранее «Фонтанка» писала, что это может значить.

Вменяют Данилевичу злоупотребление должностными полномочиями. Утро вторника для него началось с визита оперативников из отдела «М» УФСБ, а также обысков в кабинете и по месту жительства.

За начальником УМВД Центрального района пришли после задержания главы ГАИ Центрального района Андрея Тимошенко. Внезапно следствию стало известно, что последний на безвозмездной основе организовал тюнинг для «Ленд Крузера» Данилевича на 100 тысяч рублей, а затем устроил ему прогулку по Неве на катере. В конце октября в СИЗО закрыли также заместителя начальника полиции по Центральному району Руслана Сентемова. Поводом послужило избиение коммерсанта с Миллионной.

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Комментарии
18
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Тюнинг для «Лэнд Крузера» на 100 тысяч и прогулка по Неве на катере - от такого удара экономика не скоро оправится. Но теперь-то всё нормально.
voldemar70tehas
1 час
Вот видите, рассказал как надо и уже нормальные условия
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