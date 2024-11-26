Полковник полиции Данилевич договорился до подписки о невыезде

Начальник УМВД по Центральному району, полковник полиции Денис Данилевич отпущен под подписку о невыезде 26 ноября. Свободу удалось заполучить благодаря полному признанию вины и сотрудничеству со следствием. Ранее «Фонтанка» писала, что это может значить.

Вменяют Данилевичу злоупотребление должностными полномочиями. Утро вторника для него началось с визита оперативников из отдела «М» УФСБ, а также обысков в кабинете и по месту жительства.

За начальником УМВД Центрального района пришли после задержания главы ГАИ Центрального района Андрея Тимошенко. Внезапно следствию стало известно, что последний на безвозмездной основе организовал тюнинг для «Ленд Крузера» Данилевича на 100 тысяч рублей, а затем устроил ему прогулку по Неве на катере. В конце октября в СИЗО закрыли также заместителя начальника полиции по Центральному району Руслана Сентемова. Поводом послужило избиение коммерсанта с Миллионной.