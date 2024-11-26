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Происшествия Полковник Данилевич признал вину. Продолжение следует

Полковник Данилевич признал вину. Продолжение следует

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11 комментариев

Подозреваемый в злоупотреблении должностными полномочиями начальник УМВД по Центральному району полковник полиции Денис Данилевич на допросе в СК признал вину в полном объеме. Об этом «Фонтанке» стало известно 26 ноября. Признание вины может означать только одно — в дальнейшем дело Данилевича будет иметь более серьезное продолжение.

Полковника задержали утром 26 ноября. Оперативники службы «М» УФСБ пришли к нему домой и в рабочий кабинет. Данилевичу вменяют безвозмездный ремонт «Ленд Крузера» при участии начальника ГАИ Центрального района Андрея Тимошенко. При помощи него же полковник якобы рассекал по Неве на катере.

Самого Тимошенко задержали в конце октября при передаче им взятки. В то же время был арестован замначальника полиции по Центральному району Руслан Сентемов. Поводом стало избиение коммерсанта с Миллионной из-за торговли алкоголем. На эту историю также обратили внимание опера службы «М» УФСБ.

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Комментарии
11
карпатыч
54 минуты
а сам Ленд Крузер ему не вменяют?
ivana
13 минут
почему их (полковников) выдергивают только по одному?
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