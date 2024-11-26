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Происшествия ФСБ продолжает атаковать центральную полицию Петербурга. Задержан полковник Данилевич

ФСБ продолжает атаковать центральную полицию Петербурга. Задержан полковник Данилевич

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10 комментариев

Служба «М» ФСБ проводит обыски по уголовному делу Следственного комитета Петербурга в отношении начальника УМВД по Центральному району. Полковник Данилевич — уже третий павший руководитель этой территории. «Фонтанка» узнала: он пострадал за шум своего «Ленд Крузера» и прогулки по Неве.

Утром 26 ноября оперативники Службы «М» Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти пришли с обыском в квартиру начальника УМВД по Центральному району полковника полиции Дениса Данилевича. По информации «Фонтанки», обыск начался и в его рабочем кабинете. Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом Петербурга по части первой статьи 285 УК — «Злоупотребление должностными полномочиями».

По данным «Фонтанки», полковнику Данилевичу предъявлен ремонт автомашины «Тойота Ленд Крузер 200», причем не без помощи своего подчиненного и безвозмездно. Так, по версии следствия, летом этого года Данилевич дал указание начальнику ГАИ Центрального района Андрею Тимошенко установить на свой транспорт шумоизоляцию. Что, собственно, тот и сделал, а работы обошлись около 100 тысяч рублей и, судя по всему, за счет Тимошенко.

Также Данилевичу предъявили бесплатную прогулку на катере по Неве и опять за счет начальника ГАИ Тимошенко. Здесь полковник сэкономил 30 тысяч рублей.

Если вспомнить, что в конце октября этого года сотрудники Службы «М» задержали начальника ГАИ Тимошенко при передаче им взятки, то сегодняшние обыски у полковника Данилевича приобретают понятную логику.

Заметим, что, в конце октября был задержан и заместитель начальника полиции УМВД по Центральному району Руслан Сентемов, ему вменяется избиение коммерсанта на Миллионной улице при конфликте из-за лицензии на алкоголь. На эту историю также обратили внимание оперативники Службы «М» ФСБ.

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Задержан полицейский Злоупотребление должностными полномочиями
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Комментарии
13
280896530
8 минут
То ли крысы едят пауков, то ли пауки жрут крыс, с каждым днем все непонятнее... кроме одного, кроме крыс и пауков в системе больше никого не осталось.
GRAY
8 минут
Господи, как же тяжело живётся полковникам МВД...
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