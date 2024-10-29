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Происшествия Камера сняла, как задерживали начальника ГАИ по Центральному району. Он обвиняется в посредничестве во взятке

Камера сняла, как задерживали начальника ГАИ по Центральному району. Он обвиняется в посредничестве во взятке

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Камера в кафе «Мама Рома» зафиксировала, как во время посиделок один мужчина передает конверт другому. Далее оба выпивают кофе, а через некоторое время обоих укладывают лицом в пол. Соответствующее видео оказалось в распоряжении «Фонтанки».

На кадры попал момент передачи взятки. Посредником следствие видит начальника ОГИБДД УМВД России по Центральному району Петербурга Андрея Тимошенко, а конечным адресатом называет сотрудника ФСБ: не менее 400 тысяч рублей якобы предназначались ему за повторное назначение знакомой на должность в полиции.

Можно заметить, как один передает другому, предположительно, пачку денег, после чего второй убирает ее к себе в карман.

Суд отправил Андрея Тимошенко под стражу до 24 декабря 2024 года.

Руководство ГУ МВД инициировало служебную проверку. Если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел.

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