Камера сняла, как задерживали начальника ГАИ по Центральному району. Он обвиняется в посредничестве во взятке

Камера в кафе «Мама Рома» зафиксировала, как во время посиделок один мужчина передает конверт другому. Далее оба выпивают кофе, а через некоторое время обоих укладывают лицом в пол. Соответствующее видео оказалось в распоряжении «Фонтанки».
На кадры попал момент передачи взятки. Посредником следствие видит начальника ОГИБДД УМВД России по Центральному району Петербурга Андрея Тимошенко, а конечным адресатом называет сотрудника ФСБ: не менее 400 тысяч рублей якобы предназначались ему за повторное назначение знакомой на должность в полиции.
Можно заметить, как один передает другому, предположительно, пачку денег, после чего второй убирает ее к себе в карман.
Суд отправил Андрея Тимошенко под стражу до 24 декабря 2024 года.
Руководство ГУ МВД инициировало служебную проверку. Если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел.
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