В Петербурге по делу о взяточничестве арестован начальник ГАИ по Центральному району

Октябрьский районный суд заключил под стражу Андрея Тимошенко, начальника ОГИБДД УМВД России по Центральному району Петербурга, обвиняемого в посредничестве во взятке. Об этом 27 октября сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Источник: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

По версии следствия, не позднее 25 октября 2024 года Тимошенко, действуя умышленно, достиг соглашения с неустановленными лицами о передаче ему взятки в размере не менее 400 тысяч рублей. Взятка предназначалась оперуполномоченному УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области за незаконное содействие в повторном назначении приятельницы на должность в УМВД.

Тимошенко получил деньги в кафе «Мама Рома» 25 октября на улице Караванной и передал их оперуполномоченному, после чего был задержан сотрудниками УФСБ. В тот же день ему было предъявлено обвинение, однако свою вину он не признал.

Защитники Тимошенко настаивали на более мягкой мере пресечения, предлагая залог в размере 5 миллионов рублей, домашний арест или запрет определенных действий. Тем не менее суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 декабря 2024 года.

Руководство ГУ МВД инициировало служебную проверку. Если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел.