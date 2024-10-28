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Общество Как и за что замначальника полиции по Центральному району ударил коммерсанта. Видео

Как и за что замначальника полиции по Центральному району ударил коммерсанта. Видео

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9 комментариев

Накануне стало известно о задержании замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД Центрального района Руслана Сентемова. Его точно знает вся петербургская оппозиция, но обратили внимание на силовика из-за коммерсанта, который держит «ночник» на Миллионной.

В распоряжении «Фонтанки» есть видео, которое легло в основу уголовного дела о превышении полномочий с применением насилия. Дело было 28 сентября, когда ООО «Тюльпан», которым управляет по доверенности 39-летний Вардан Арутюнян, в очередной раз поймали на торговле алкоголем в неурочное время.

По данным «Фонтанки», это нарушение стало четвертым за три месяца. Первый протокол магазин получил 15 июля — покупателю продали полтора литра пива ночью. Второй — 10 августа, снова пиво. Третий — 19 сентября, история та же самая.

Ночью 28 сентября к магазину приехал уже сам Руслан Сентемов. По словам Арутюняна, полиция изъяла алкоголь, а замначальника УМВД действовал слишком жестко. На кадрах видно, как Сентемов достает коммерсанта из служебного автомобиля, бьет по щекам с двух сторон, затем что-то объясняет. Через несколько мгновений Сентемов ударяет задержанного головой и дополняет это оплеухой, после продолжает воспитательную беседу и вновь усаживает Арутюняна в автомобиль.

Сейчас в отношении замначальника по охране порядка проводится проверка. Если его вина будет доказана, Сентемов будет уволен из полиции.


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Комментарии
12
Abu-Denis
28 минут
Если красовался на видеокамеру, то уволен он будет, видимо, за недостаточную сообразительность и неосмотрительность.
265101847
17 минут
Вардан Арутюнян- коммерсант, получивший по лицу, тот, кто бил- Руслан Сентемов. Расходимся, товарищи, они сами разберутся в некогда прекрасной РУССКОЙ второй столице.
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