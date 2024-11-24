Путин поговорил с Эрдоганом по телефону

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба Кремля.

Как заявляется, стороны обсудили «актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества» в продолжение беседы , состоявшейся на саммите БРИКС в Казани 23 октября 2024 года, откуда Эрдоган отбыл досрочно из-за теракта в Анкаре.

Далее с учетом переговоров двух президентов уже будут проведены контакты по линии профильных ведомств.

«Также затронут ряд международных тем», — говорится в сообщении без подробностей.

Накануне саммита G20 в Бразилии сообщалось, что Эрдоган предложит создать демилитаризованную зону в восточной части Донбасса с размещением там международных войск, отложить вопрос вступления Украины в НАТО как минимум на 10 лет «в качестве уступки Путину» и при этом обеспечить Киев оружием.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал такое предложение неприемлемым и добавил, что Владимир Путин не обсуждал с турецким коллегой эту инициативу.

Вскоре после этого Эрдоган прокомментировал изменения в ядерной доктрине РФ и информацию об использовании Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по объектам в Брянской области: по словам президента Турции, у России должна быть и есть возможность защищать себя.

Накануне банки в Турции перестали обслуживать карты UnionPay, выданные Газпромбанком.