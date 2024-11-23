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Общество Банки в Турции перестали обслуживать карты UnionPay, выданные Газпромбанком

Банки в Турции перестали обслуживать карты UnionPay, выданные Газпромбанком

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31 комментарий

Турецкие банки после введения санкций в отношении российского Газпромбанка перестали обслуживать выданные им карты системы UnionPay. Об этом пишет ТАСС 23 ноября.

При попытке снять наличные банкомат сообщает либо о технической ошибке, либо о прекращении обслуживания карты банком.

Минюст США 21 ноября обновил санкционные списки, внеся в них 118 физических и юрлиц из России. Среди них — 50 банков, в том числе Газпромбанк. В тот же день организация предупредила владельцев карт UnionPay о возможных проблемах со снятием налички за рубежом и призвала поторопиться с этим. При этом внутри России карты банка продолжают работать без проблем.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 ноября заявил, что в Кремле пока не знают, как будут проводить расчеты за газ с покупателями за рубежом. Однако варианты для расчетов найдутся, отметил Песков.

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Комментарии
32
Slava_Rossii2
1 час
Турецкие друзья кинули кремль.
sysh
1 час
"Песков рассказал о росте зарплат у россиян" "Однако варианты для расчетов найдутся, отметил Песков" Чуваку,лавры Петросяна,покоя не дают.
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