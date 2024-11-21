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Финансы «Рекомендуем снять наличные»: Газпромбанк предупредил о трудностях с картами UnionPay за рубежом

«Рекомендуем снять наличные»: Газпромбанк предупредил о трудностях с картами UnionPay за рубежом

1 449
8 комментариев

Газпромбанк предупредил клиентов о трудностях в работе карт UnionPay, которые фиксируются за рубежом. Об этом говорится в СМС-рассылке банка, сообщает ТАСС 21 ноября.

«Для оплаты расходов рекомендуем в ближайшее время снять наличные», говорится в сообщении.

Рассылка последовала за попаданием Газпромбанка в санкционный список США, о котором сегодня сообщил Минфин. Ранее Газпромбанк находился под санкциями, запрещавшими лишь корреспондентские банковские операции и операции с долгами и акциями, а теперь он фактически исключен из банковской системы США, а его американские активы заморожены.

В кредитной организации заверили, что ограничительные меры не повлияют на работу банка. Все карты, включая карты иностранных платежных систем, будут функционировать как обычно в магазинах и банкоматах по всей России.

Вместе с введением в отношении Газпромбанка блокирующих санкций, США выпустили генлицензию, позволяющую диппредставительствам РФ за рубежом проводить операции с участием Газпромбанка. Лицензия дает возможность совершать транзакции, необходимые для обеспечения работы российских дипмиссий, включая выплату зарплат сотрудникам и возмещение расходов.

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Комментарии
8
Denis_5e4cccd08a04e
13 минут
Если баллистические ракеты полетели, то лучше снять наличные. Это примета такая.
Сила в Правде!!
1 час
патриоты по заграницам не шастают наплевать.
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