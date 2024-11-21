«Рекомендуем снять наличные»: Газпромбанк предупредил о трудностях с картами UnionPay за рубежом

Газпромбанк предупредил клиентов о трудностях в работе карт UnionPay, которые фиксируются за рубежом. Об этом говорится в СМС-рассылке банка, сообщает ТАСС 21 ноября.

Рассылка последовала за попаданием Газпромбанка в санкционный список США, о котором сегодня сообщил Минфин. Ранее Газпромбанк находился под санкциями, запрещавшими лишь корреспондентские банковские операции и операции с долгами и акциями, а теперь он фактически исключен из банковской системы США, а его американские активы заморожены.