Песков: Россия найдет способ оплаты газа покупателями из-за рубежа после санкций против Газпромбанка

В Кремле пока не знают, как будут проводиться расчеты за газ с иностранными покупателями. Но Россия найдет решение для этой ситуации, заявил на брифинге 22 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, варианты будут найдены. Какие-то полностью блокирующие меры к такой стране, как Россия, невозможны. Может быть, потребуется какое-то время для этого. Решение все равно будет найдено», — сказал Песков (цитата по «Вы слушали Маяк» ).

Через Газпромбанк, согласно указу президента России, организована оплата поставок российского газа в страны, которые ввели ограничения в отношении РФ. Покупатели должны оплачивать его в рублях, для чего банк открывал для них два счета: валютный и рублевый. Сначала на первый переводили указанную в контракте сумму, затем банк продавал эту валюту на Мосбирже и уже рубли зачислял на второй счет, с которого рассчитывались с поставщиком — «Газпромом».