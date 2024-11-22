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Финансы Бизнес Песков: Россия найдет способ оплаты газа покупателями из-за рубежа после санкций против Газпромбанка

Песков: Россия найдет способ оплаты газа покупателями из-за рубежа после санкций против Газпромбанка

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27 комментариев

В Кремле пока не знают, как будут проводиться расчеты за газ с иностранными покупателями. Но Россия найдет решение для этой ситуации, заявил на брифинге 22 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, варианты будут найдены. Какие-то полностью блокирующие меры к такой стране, как Россия, невозможны. Может быть, потребуется какое-то время для этого. Решение все равно будет найдено», — сказал Песков (цитата по «Вы слушали Маяк»).

Он добавил, что в настоящее время Газпромбанк «проясняет ситуацию», передает ТАСС.

Через Газпромбанк, согласно указу президента России, организована оплата поставок российского газа в страны, которые ввели ограничения в отношении РФ. Покупатели должны оплачивать его в рублях, для чего банк открывал для них два счета: валютный и рублевый. Сначала на первый переводили указанную в контракте сумму, затем банк продавал эту валюту на Мосбирже и уже рубли зачислял на второй счет, с которого рассчитывались с поставщиком — «Газпромом».

Накануне Минфин США опубликовал новый санкционный список. В него попал и Газпромбанк. Теперь он фактически исключен из банковской системы США, а его американские активы заморожены.

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Комментарии
27
AndrewBarsik
2 часа
Кнопочки на клавиатуре банковского клерка на Манхэттене приводят в движение гораздо более разрушительные процессы, чем кнопочки на пульте запуска орешника.
Mies
2 часа
А вели бы себя хорошо, ничего искать не пришлось бы.
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