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Политика Эрдоган: У России должна быть и есть возможность защищать себя

Эрдоган: У России должна быть и есть возможность защищать себя

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20 комментариев

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что у России должна быть и есть возможность защищать себя. Таким образом он прокомментировал изменения в ядерной доктрине РФ.

Эрдоган подчеркнул, что обновление документа Москвой является ответной мерой, и призвал НАТО «задуматься». Его слова 19 ноября приводит РИА Новости.

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин подписал Указ «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». Подробно об изменениях «Фонтанка» рассказывала здесь.

Также Эрдоган прокомментировал информацию об использовании Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по объектам в Брянской области. Минобороны РФ сегодня сообщило, что ВСУ выпустили 6 американских ракет, 5 из них сбило российское ПВО, шестая повреждена, ее части упали на территории военного объекта.

«Использование Украиной дальнобойных ракет усиливает риски ядерного конфликта», — заявил Эрдоган.

Президент Путин в сентябре этого года говорил, какой ответ на удары вглубь российской территории американским оружием последует и как это изменит конфликт.

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Комментарии
20
михаил.ру
1 час
на нас кто то напал???
RR_1978
1 час
Есть-есть: шахназаров не даст соврать.
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