Эрдоган: У России должна быть и есть возможность защищать себя

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что у России должна быть и есть возможность защищать себя. Таким образом он прокомментировал изменения в ядерной доктрине РФ.
Эрдоган подчеркнул, что обновление документа Москвой является ответной мерой, и призвал НАТО «задуматься». Его слова 19 ноября приводит РИА Новости.
Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин подписал Указ «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». Подробно об изменениях «Фонтанка» рассказывала здесь.
Также Эрдоган прокомментировал информацию об использовании Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по объектам в Брянской области. Минобороны РФ сегодня сообщило, что ВСУ выпустили 6 американских ракет, 5 из них сбило российское ПВО, шестая повреждена, ее части упали на территории военного объекта.
«Использование Украиной дальнобойных ракет усиливает риски ядерного конфликта», — заявил Эрдоган.
Президент Путин в сентябре этого года говорил, какой ответ на удары вглубь российской территории американским оружием последует и как это изменит конфликт.
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