Эрдоган: У России должна быть и есть возможность защищать себя

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что у России должна быть и есть возможность защищать себя. Таким образом он прокомментировал изменения в ядерной доктрине РФ.

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин подписал Указ «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». Подробно об изменениях «Фонтанка» рассказывала здесь .

Также Эрдоган прокомментировал информацию об использовании Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по объектам в Брянской области. Минобороны РФ сегодня сообщило, что ВСУ выпустили 6 американских ракет, 5 из них сбило российское ПВО, шестая повреждена, ее части упали на территории военного объекта.