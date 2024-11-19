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Общество Первая леди Бразилии обругала Илона Маска на саммите G20

Первая леди Бразилии обругала Илона Маска на саммите G20

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4 комментария

Первая леди Бразилии Джанья Лула да Силва обругала владельца соцсети X Илона Маска, выступая на мероприятии саммита G20, посвященном дезинформации в соцсетях. Об этом сообщает CNN.

Жена президента Бразилии заявила, что регулирование соцсетей остановит распространение фейков в интернете, затем во время ее выступления раздался гудок, и Лула да Силва сказала, что это был Маск.

Первая леди Бразилии во всеуслышание объявила, что не боится владельца Х, и послала его «куда подальше». Маск на своей странице в Х прокомментировал ее выходку словом «лол», смеющимися смайликами и припиской: «Они проиграют следующие выборы».

В октябре 2024 года в Бразилии сняли запрет с Х, после того как компания выплатила штраф в размере 5 миллионов долларов. Власти Бразилии обвиняли соцсеть Маска в распространении фейков во время выборов 2022 года. В середине августа соцсеть X объявила о закрытии офиса в Бразилии, обвинив в свою очередь власти страны в цензуре. Представители компании отказывались исполнять решения судов о блокировке аккаунтов и в результате столкнулись с угрозой преследования. После чего противостояние Маска и бразильского федерального судьи Алешандри ди Мораеса вышло на следующую ступень: в стране заморозили счета принадлежащей миллиардеру компании Starlink Holding.

Затем в Бразилии полностью приостановили работу X.com до тех пор, пока не будут выполнены решения суда и выплачены все штрафы. На такие меры в стране пошли после отказа Маска назначить юридического представителя компании. Суд в Бразилии ввел ежедневный штраф в размере 50 тысяч реалов (9 тысяч долларов) для лиц и компаний, которые будут использовать «технологические уловки» и продолжать использовать социальную сеть X.

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ПО ТЕМЕ
Джанья Лула да Силва Илон Маск Бразилия Саммит G20 Соцсеть X
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Комментарии
4
Zet
1 час
"Сплюнула, грязно ругнулась и вон подалась..." (с)
263784231
35 минут
Там этих донов Педро и не сосчитать...
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