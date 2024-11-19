Первая леди Бразилии обругала Илона Маска на саммите G20

Жена президента Бразилии заявила, что регулирование соцсетей остановит распространение фейков в интернете, затем во время ее выступления раздался гудок, и Лула да Силва сказала, что это был Маск.

Первая леди Бразилии во всеуслышание объявила, что не боится владельца Х, и послала его «куда подальше». Маск на своей странице в Х прокомментировал ее выходку словом «лол», смеющимися смайликами и припиской: «Они проиграют следующие выборы».

В октябре 2024 года в Бразилии сняли запрет с Х, после того как компания выплатила штраф в размере 5 миллионов долларов. Власти Бразилии обвиняли соцсеть Маска в распространении фейков во время выборов 2022 года. В середине августа соцсеть X объявила о закрытии офиса в Бразилии, обвинив в свою очередь власти страны в цензуре. Представители компании отказывались исполнять решения судов о блокировке аккаунтов и в результате столкнулись с угрозой преследования. После чего противостояние Маска и бразильского федерального судьи Алешандри ди Мораеса вышло на следующую ступень: в стране заморозили счета принадлежащей миллиардеру компании Starlink Holding.