Соцсеть Илона Маска X объявила о закрытии офиса в Бразилии из-за цензуры

Социальная сеть Илона Маска X объявила о закрытии офиса в Бразилии, обвинив власти страны в цензуре. Представители компании отказывались исполнять решения судов о блокировке аккаунтов и в результате столкнулись с угрозой преследования. Заявление об этом опубликовано 17 августа в аккаунте Global Goverment Affairs, публикации которого посвящены взаимодействию с государствами разных стран.

«Вчера вечером [судья] Александр де Мораес пригрозил нашему законному представителю в Бразилии арестом, если мы не выполним его цензурные распоряжения. Он сделал это в секретном распоряжении, которым мы делимся здесь, чтобы разоблачить его действия», — сказано в заявлении (перевод с английского).



X закрывает офис в Бразилии, но доступ к соцсети у всех местных пользователей сохранится. Подчеркивается, что представители X в Бразилии не имели возможности лично блокировать контент, и тем не менее угрозы преследованиям начали поступать и им. Компания пыталась оспорить решения судов, но ей это не удалось. «Демократия — или Александр де Мораес», — заявляют авторы публикации.



В апреле Илон Маск обвинил бразильского судью Верховного суда де Мораеса в «бесстыдном предательстве» страны и конституции и предложил ему уйти в отставку. Он это сделал вскоре после того, как тот принял решение о блокировке нескольких популярных в Бразилии аккаунтов. Судью в этом конфликте поддержал прокурор Хорхе Мессиас, отметив, что соцсети нуждаются в регулировании, а Бразилия не должна идти на поводу у миллиардеров, которые не желают соблюдать закон.



Верховный суд Бразилии распорядился начать расследование в отношении Илона Маска из-за его высказываний о нежелании соблюдать решение суда о блокировке аккаунтов. Ему грозили штрафы по 20 тысяч долларов за каждый аккаунт, который не заблокирован вопреки решению суда.



Судья Александр де Мораес известен в Бразилии как сторонник борьбы с антидемократическими и крайне правыми высказываниями в интернете, которые, по его мнению, могут приводить к общественно опасным последствиям.

Ранее Маск заявлял о переезде штаб-квартиры космической компании SpaceX из Калифорнии в Техас из-за политики в отношении ЛГБТ*.

