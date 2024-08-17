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    Соцсеть Илона Маска X объявила о закрытии офиса в Бразилии из-за цензуры

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    Социальная сеть Илона Маска X объявила о закрытии офиса в Бразилии, обвинив власти страны в цензуре. Представители компании отказывались исполнять решения судов о блокировке аккаунтов и в результате столкнулись с угрозой преследования. Заявление об этом опубликовано 17 августа в аккаунте Global Goverment Affairs, публикации которого посвящены взаимодействию с государствами разных стран.

    «Вчера вечером [судья] Александр де Мораес пригрозил нашему законному представителю в Бразилии арестом, если мы не выполним его цензурные распоряжения. Он сделал это в секретном распоряжении, которым мы делимся здесь, чтобы разоблачить его действия», — сказано в заявлении (перевод с английского).

    X закрывает офис в Бразилии, но доступ к соцсети у всех местных пользователей сохранится.

    Подчеркивается, что представители X в Бразилии не имели возможности лично блокировать контент, и тем не менее угрозы преследованиям начали поступать и им. Компания пыталась оспорить решения судов, но ей это не удалось. «Демократия — или Александр де Мораес», — заявляют авторы публикации.

    В апреле Илон Маск обвинил бразильского судью Верховного суда де Мораеса в «бесстыдном предательстве» страны и конституции и предложил ему уйти в отставку. Он это сделал вскоре после того, как тот принял решение о блокировке нескольких популярных в Бразилии аккаунтов. Судью в этом конфликте поддержал прокурор Хорхе Мессиас, отметив, что соцсети нуждаются в регулировании, а Бразилия не должна идти на поводу у миллиардеров, которые не желают соблюдать закон.

    Верховный суд Бразилии распорядился начать расследование в отношении Илона Маска из-за его высказываний о нежелании соблюдать решение суда о блокировке аккаунтов. Ему грозили штрафы по 20 тысяч долларов за каждый аккаунт, который не заблокирован вопреки решению суда.

    Судья Александр де Мораес известен в Бразилии как сторонник борьбы с антидемократическими и крайне правыми высказываниями в интернете, которые, по его мнению, могут приводить к общественно опасным последствиям.

    Ранее Маск заявлял о переезде штаб-квартиры космической компании SpaceX из Калифорнии в Техас из-за политики в отношении ЛГБТ*.

    * Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

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